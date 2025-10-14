45 perce
Új szórakozóhely nyitott Kecskeméten, ezt mindenki imádni fogja – fotó
Egy templom, ahová sörözni és táncolni is betérhetünk. Ez a The Temple, Kecskemét új vendéglátóhelye. A város ikonikus épületét, a Zsinagógát töltötték meg új élettel. Jávorka Géza és Borús Attila olyan helyet álmodott meg, ahol egy helyen érhető el az á’ la carte, a street food, a minőségi italok, a zene és a koncert.
A régi „Teka” új vezetőkkel, új stílussal, új életérzésekkel a közelmúltban nyitotta meg kapuit. A The Temple, azaz a templom elnevezés utal a Zsinagógára, ugyanakkor tükrözi az új vendéglátóhely szemléletet is. Ugyanis a The Temple Kecskemét új gasztrokulturális szentélye, ahol a gasztronómia, az élőzene és a művészet találkozik.
A TIT örömmel vette a The Temple érkezését
A régi zsinagóga épülete, a Tudomány és Művészetek Házát a Bács-Kiskun Vármegyei TIT működteti. Szabics István, a TIT megyei igazgatója elmondta: régóta keresték a partnert, aki a jövőben üzemeltetné az épületben lévő vendéglátóhelyet. Hosszas egyeztetések után, Jávorka Endre és Borús Attila párosával kötöttek szerződést. A jövőben közös programokat is terveznek, melyek igazodnának a TIT természettudományos küldetéséhez.
Étel-ital, zene, tánc, koncert
A két vállalkozó részleteket is megosztott. The Temple – Art, Gastro, Bar név tömören összefoglalja a célközönséget. A 25-55 éves korosztályt célozták meg, akik vágynak az igényes kikapcsolódásra.
A The Temple sokoldalú: az á’ la carte alapján kínálnak reggelit, ebédet, vacsorát, vannak a street food jegyében könnyed ételek, valamint vegán és vega fogások is.
Csütörtöktől szombatig esténként zenés programokat kínálnak, fellépőkkel, kényelmesen nagy tánctérrel. A zenei repertoár sokszínű, a jazztől az elektronikus és populáris zenétől a latin és kubai estekig minden helyet kap.
Jelenleg tárgyalás alatt van, hogy ne kelljen éjfélkor bezárni, és akkor nagyobb, országos zenekarokat is hívhatnak. A hangszigetelés megoldott. Az aktuális programok a Facebook-oldalukon megtalálhatók.
Ínyencségek az új vendéglátóhelyen
A The Temple küldetése a minőségi, kisüzemi italok népszerűsítése is. E vonalat Jávorka Géza viszi, aki hosszú évek óta aktív részese a hazai italpiacnak, saját sört is gyártat.
Rengeteg partnere van, köztük importőr italbeszállítók is, így lesznek olyan különleges estek, amikor az országban egy maroknyi helyen, köztük a kecskeméti közönség, megkóstolhat majd egy-egy limitált, ínyenc külföldi kézműves vagy kisüzemi italt.
A környezettudatosság fontos számukra
A környezettudatosság áthatja a vállalkozást. Az újrahasznosított evőeszközök mellett a régi ikonikus bútorokat is meghagyták, csak újragondolták, újrakárpitozták. Az egész hely sugallja a barátságos légkört, nosztalgiázásra hív, megmaradt a kávéház jellege, ugyanakkor új élményeket ígér.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!