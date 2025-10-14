Új szórakozóhely nyitott Kecskeméten, ezt mindenki imádni fogja – fotó

A régi „Teka” új vezetőkkel, új stílussal, új életérzésekkel a közelmúltban nyitotta meg kapuit. A The Temple, azaz a templom elnevezés utal a Zsinagógára, ugyanakkor tükrözi az új vendéglátóhely szemléletet is. Ugyanis a The Temple Kecskemét új gasztrokulturális szentélye, ahol a gasztronómia, az élőzene és a művészet találkozik.

Új vendéglátóhely színesíti a kecskeméti palettát

Fotó: Beküldött fotó

A TIT örömmel vette a The Temple érkezését

A régi zsinagóga épülete, a Tudomány és Művészetek Házát a Bács-Kiskun Vármegyei TIT működteti. Szabics István, a TIT megyei igazgatója elmondta: régóta keresték a partnert, aki a jövőben üzemeltetné az épületben lévő vendéglátóhelyet. Hosszas egyeztetések után, Jávorka Géza és Borús Attila párosával kötöttek szerződést. A jövőben közös programokat is terveznek, melyek igazodnának a TIT természettudományos küldetéséhez.

Étel-ital, zene, tánc, koncert

A két vállalkozó részleteket is megosztott. The Temple – Art, Gastro, Bar név tömören összefoglalja a célközönséget. A 25-55 éves korosztályt célozták meg, akik vágynak az igényes kikapcsolódásra.

A The Temple sokoldalú: az á’ la carte alapján kínálnak reggelit, ebédet, vacsorát, vannak a street food jegyében könnyed ételek, valamint vegán és vega fogások is.

Csütörtöktől szombatig esténként zenés programokat kínálnak, fellépőkkel, kényelmesen nagy tánctérrel. A zenei repertoár sokszínű, a jazztől az elektronikus és populáris zenétől a latin és kubai estekig minden helyet kap.

Jelenleg tárgyalás alatt van, hogy ne kelljen éjfélkor bezárni, és akkor nagyobb, országos zenekarokat is hívhatnak. A hangszigetelés megoldott. Az aktuális programok a Facebook-oldalukon megtalálhatók.

Ínyencségek az új vendéglátóhelyen

A The Temple küldetése a minőségi, kisüzemi italok népszerűsítése is. E vonalat Jávorka Géza viszi, aki hosszú évek óta aktív részese a hazai italpiacnak, saját sört is gyártat.

Jávorka Géza és Borús Attila vezeti az új vendéglátóhelyet

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Rengeteg partnere van, köztük importőr italbeszállítók is, így lesznek olyan különleges estek, amikor az országban egy maroknyi helyen, köztük a kecskeméti közönség, megkóstolhat majd egy-egy limitált, ínyenc külföldi kézműves vagy kisüzemi italt.