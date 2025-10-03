október 3., péntek

Új utcanevekről döntött a kecskeméti közgyűlés

Holdösvény, Rózsabogár és Napfürdő. Ezekben az a közös, hogy mind új utcanév Kecskeméten. A képviselő-testület a csütörtöki ülésén nyolc új elnevezést fogadott el.

Sebestyén Hajnalka

A Külső-Belsőnyírben és Talfája településrészen egy-egy, a Felsőszéktón hat új utcanév született. A legtöbbet az adott városrész önkormányzati képviselője kezdeményezte. 

új utcaneveket hagyott jóvá a közgyűlés,
Új utcanevekről döntött a közgyűlés Kecskeméten

Sok utcában építkeznek még

Egyre többen költöznek ki és építkeznek Kecskemét külső városrészeiben, így Belsőnyírben, Talfáján és Felsőszéktón is. Az új utcanevek hangulatosak, kedvesen hangzanak. Ezen szilárd útburkolattal nem rendelkező utak egy részéről több, részben már lakóingatlannal beépített telek közelíthető meg, az utak másik részéről pedig beépítésre szánt építési telkek érhetők el.

Külső-Belsőnyír településrészben egy új utcanév

  • A Kecskemét, 18929 hrsz-ú közterület: Selyemmirtusz utca

Felsőszéktó településrészben hét új utcanév

  • A Kecskemét, 18271 hrsz-ú közterület: Kanyargós utca
  • A Kecskemét, 18438 hrsz-ú közterület: Galambos utca
  • A Kecskemét, 18193 hrsz-ú közterület: Holdösvény utca
  • A Kecskemét, 18481 hrsz-ú közterület: Buborék utca
  • A Kecskemét, 18466 hrsz-ú közterület: Rózsabogár utca
  • A Kecskemét, 13757 hrsz-ú közterület: Hárs utca

Talfája településrészben egy új utcanév

  • A Kecskemét, 10834/8 hrsz-ú közterület: Napfürdő utca

Készülhetnek az új névtáblák

A közgyűlés felkérte dr. Temesvári Péter jegyzőt, hogy a közterületek elnevezése folytán szükségessé vált utca névtáblák megrendelése és kihelyezése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

