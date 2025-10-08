Új orvosigazgató a kórház élén, kiemelt feladatának tekinti a betegelégedettség növelését

A Szegedi Tudományegyetemen szerzett orvosi diplomát 2002-ben az új orvosigazgató, dr. Faragó Mónika. A belgyógyászat szakvizsgájára ráépítette a kardiológiai szakvizsgát is, majd transthoracalis echokardiográfiából (a szív ultrahangos vizsgálata) licencvizsgát tett. 2003-ba került a Bajai Szent Rókus Kórházba. Az elmúlt bő két évtized alatt dolgozott a belgyógyászaton, az SBO-n, a Covid-osztályon és a transzfúziólógián is.

Az új orvosigazgató, dr. Faragó Mónika

Fotó: Bajai Szent Rókus Kórház Facebook-oldala

Dr. Mátrai Tibor, korábbi orvosigazgatót közel húsz év után váltotta az intézményvezetői poszton. Az új orvosigazgató szerint alapvető változtatásokra nincs szükség, hiszen egy jól működő vezetői struktúrába érkezett.

– Elsődlegesnek tartom, hogy az intézményen belüli információ áramlását elősegítsük, hogy mindenki értse a döntések hátterét a maga szintjén, felelősségi területén. Szükséges a szakmai és betegellátási protokollok, irányelvek felülvizsgálata is, hogy ezzel erősítsük a biztonságos betegellátást és az osztályok közötti gördülékeny munkát – nyilatkozta dr. Faragó Mónika orvosigazgató a kórház honlapján közölt interjúban.

Erősödik az egészségügyi rendszer

Az új intézményvezető arról is beszélt, hogy a bajai kórház már 230 éve szolgálja ki a Bácskában élőket, bizonyítva térségi szerepét és létjogosultságát. Kiemelte, hogy 2010-hez képest jelentősen több szakorvos dolgozik Magyarországon, ami egyértelműen az egészségügyi rendszer erősödését mutatja.

– A közelmúlt jelentős béremelési programja okot ad a reményre, hogy egyre többen választják az orvosi és betegápolási hivatást. Természetesen még mindig sok a teendő, de az irányokat kedvezőnek tartom. A megfelelő anyagi megbecsültség azonban csak az egyik pillér: az elkötelezettség, a betegek szolgálata belülről kell, hogy fakadjon – tette hozzá az orvosigazgató, aki szerint fontos, hogy az egészségügyi ágazat dolgozói megkapják a kellő erkölcsi elismerést is.

Megyei jogú intézmény

Az új orvosigazgató szerint az elmúlt évtizedben a bajai kórházban a munkakörülmények javultak, új épületszárny épült, folyamatosak voltak az eszközbeszerzések és más fejlesztések az intézményben.