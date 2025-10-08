1 órája
Új orvosigazgató a kórház élén, kiemelt feladatának tekinti a betegelégedettség növelését
Több mint két évtizede dolgozik a Bajai Szent Rókus Kórházban az intézmény új vezetője. Az új orvosigazgató, dr. Faragó Mónika kinevezéséről a kórház számolt be.
A Szegedi Tudományegyetemen szerzett orvosi diplomát 2002-ben az új orvosigazgató, dr. Faragó Mónika. A belgyógyászat szakvizsgájára ráépítette a kardiológiai szakvizsgát is, majd transthoracalis echokardiográfiából (a szív ultrahangos vizsgálata) licencvizsgát tett. 2003-ba került a Bajai Szent Rókus Kórházba. Az elmúlt bő két évtized alatt dolgozott a belgyógyászaton, az SBO-n, a Covid-osztályon és a transzfúziólógián is.
Dr. Mátrai Tibor, korábbi orvosigazgatót közel húsz év után váltotta az intézményvezetői poszton. Az új orvosigazgató szerint alapvető változtatásokra nincs szükség, hiszen egy jól működő vezetői struktúrába érkezett.
– Elsődlegesnek tartom, hogy az intézményen belüli információ áramlását elősegítsük, hogy mindenki értse a döntések hátterét a maga szintjén, felelősségi területén. Szükséges a szakmai és betegellátási protokollok, irányelvek felülvizsgálata is, hogy ezzel erősítsük a biztonságos betegellátást és az osztályok közötti gördülékeny munkát – nyilatkozta dr. Faragó Mónika orvosigazgató a kórház honlapján közölt interjúban.
Erősödik az egészségügyi rendszer
Az új intézményvezető arról is beszélt, hogy a bajai kórház már 230 éve szolgálja ki a Bácskában élőket, bizonyítva térségi szerepét és létjogosultságát. Kiemelte, hogy 2010-hez képest jelentősen több szakorvos dolgozik Magyarországon, ami egyértelműen az egészségügyi rendszer erősödését mutatja.
– A közelmúlt jelentős béremelési programja okot ad a reményre, hogy egyre többen választják az orvosi és betegápolási hivatást. Természetesen még mindig sok a teendő, de az irányokat kedvezőnek tartom. A megfelelő anyagi megbecsültség azonban csak az egyik pillér: az elkötelezettség, a betegek szolgálata belülről kell, hogy fakadjon – tette hozzá az orvosigazgató, aki szerint fontos, hogy az egészségügyi ágazat dolgozói megkapják a kellő erkölcsi elismerést is.
Megyei jogú intézmény
Az új orvosigazgató szerint az elmúlt évtizedben a bajai kórházban a munkakörülmények javultak, új épületszárny épült, folyamatosak voltak az eszközbeszerzések és más fejlesztések az intézményben.
– Egy 120 ezer fős agglomeráció kiemelt intézménye, 50 kilométer sugarú körben a legnagyobb egészségügyi intézmény. A Bajai Szent Rókus Kórház a város egyik legnagyobb munkáltatója, közel ezer embert foglalkoztatunk. Az elmúlt években a megyei jogú státuszt is elnyertük – tette hozzá. Kiemelte azt is, hogy fontos hangsúlyt kíván helyezni az egészségügyi alapellátás szereplőivel, a háziorvosokkal, a klinikai központokkal és a megye kórházaival a napi szintű szakmai kapcsolattartásra.
Az új orvosigazgatónak a betegek elégedettsége is nagyon fontos
Dr. Faragó Mónika orvosigazgató ígérete szerint a kórházvezetői feladatok mellett a kezdeti tanulási folyamat után újra szeretné kivenni a részét az osztályos feladatokból is, mert hitvallása szerint egy orvosnak a betegek mellett a helye.
– Ahhoz, hogy biztonságos ellátást tudjunk nyújtani, szükséges a beteg és az ellátórendszer közötti együttműködés. Az a célunk, hogy mindenki a körülményeihez képest elégedetten távozzon otthonába – összegezte az új orvosigazgató.
