Új kerékpárút épült, tárolókat, szervizpontokat és okospadokat is kihelyeztek

Hamarosan elkészül a Budapest–Belgrád-vasútvonal újjáépítése. A magyar és kínai forrásból megvalósuló nemzetközi beruházás mérföldkőnek számít a néhány ezres déli határ menti település életében is. Az alig több, mint száz évvel ezelőtt önálló településként létrejött Kelebia látványos fejlődése nem csak a vasútfejlesztés, hanem az egyéb beruházások kapcsán is szembetűnő. A megépült új sportcsarnok, az energetikailag megújult oktatási és önkormányzati intézmények, az első bölcsőde után megépült a második minibölcsőde, a csapadék-elvezető hálózat, valamint az új kerékpárút építése is mind a község töretlen fejlődését mutatja.

Új kerékpárúttal gazdagodott Kelebia

Fotó: Pozsgai Ákos

Környezetbarát, biztonságos közlekedés

– Egy kerékpárút építése üzenet a jövőnek. Legyünk zöldebbek, éljünk egészségesebben, mozduljunk ki a bezártságból, alkossunk egy közösséget, és mindeközben biztonságban is leszünk – írta közösségi oldalán Bányai Gábor, a Dél-Alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa, a térség fideszes országgyűlési képviselője a napokban átadott újabb fejlesztések kapcsán. Kelebián a belterületi kerékpárút-hálózatnak már a harmadik ütemét adták át.

– A település egyik végéből a másikba, az iskolába, az óvodába és most már a vasútállomáshoz is biztonságban, gyorsan és környezetbarát módon juthatnak el a kelebiaiak – hangsúlyozta a politikus, aki emlékeztetett, hogy a Budapest–Belgrád-vasútvonal fejlesztése mellett az új tompai autópálya-határátkelő és a tervezett M9-es is komoly fellendítést adhat majd Kelebiának és Tompának.

Új kerékpárút és szervizpontok

A kormánybiztos Maczkó József polgármesterrel közösen adták át az Ady Endre utcától a Határőr utcáig 317 méter hosszan megépült, két méter széles, osztott kerékpár- és gyalogos járda szakaszt.

– A most 142,5 millió forint pályázati forrásból megépült harmadik ütemmel együtt Kelebiát több mint 6 kilométer hosszú kerékpárút-hálózat szeli át mind a négy irányba, amelynek egy szakasza része az Eurovelo kerékpáros útvonalnak is – hangsúlyozta hírportálunknak Maczkó József polgármester. A település vezetője elmondta azt is, hogy a mostani beruházás keretében a főtéri buszmegállónál és a vasútállomás előtt épült egy-egy kerékpártároló, és minkét helyen kerékpáros szervizpontot is kialakítottak, valamint egy-egy okospadot is kihelyeztek.