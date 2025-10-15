2 órája
Új kerékpárút épült, tárolókat, szervizpontokat és okospadokat is kihelyeztek
Újabb, több mint 300 méter hosszú, két méter széles, osztott kerékpárút és gyalogos járda épült Kelebia központjában. Az új kerékpárúttal együtt a települést összesen több mint 6 kilométer hosszú kerékpárút hálózza be. Emellett két kerékpártárolót, két kerékpáros szervizpontot és két okospadot is átadtak a napokban.
Hamarosan elkészül a Budapest–Belgrád-vasútvonal újjáépítése. A magyar és kínai forrásból megvalósuló nemzetközi beruházás mérföldkőnek számít a néhány ezres déli határ menti település életében is. Az alig több, mint száz évvel ezelőtt önálló településként létrejött Kelebia látványos fejlődése nem csak a vasútfejlesztés, hanem az egyéb beruházások kapcsán is szembetűnő. A megépült új sportcsarnok, az energetikailag megújult oktatási és önkormányzati intézmények, az első bölcsőde után megépült a második minibölcsőde, a csapadék-elvezető hálózat, valamint az új kerékpárút építése is mind a község töretlen fejlődését mutatja.
Környezetbarát, biztonságos közlekedés
– Egy kerékpárút építése üzenet a jövőnek. Legyünk zöldebbek, éljünk egészségesebben, mozduljunk ki a bezártságból, alkossunk egy közösséget, és mindeközben biztonságban is leszünk – írta közösségi oldalán Bányai Gábor, a Dél-Alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa, a térség fideszes országgyűlési képviselője a napokban átadott újabb fejlesztések kapcsán. Kelebián a belterületi kerékpárút-hálózatnak már a harmadik ütemét adták át.
– A település egyik végéből a másikba, az iskolába, az óvodába és most már a vasútállomáshoz is biztonságban, gyorsan és környezetbarát módon juthatnak el a kelebiaiak – hangsúlyozta a politikus, aki emlékeztetett, hogy a Budapest–Belgrád-vasútvonal fejlesztése mellett az új tompai autópálya-határátkelő és a tervezett M9-es is komoly fellendítést adhat majd Kelebiának és Tompának.
Új kerékpárút és szervizpontok
A kormánybiztos Maczkó József polgármesterrel közösen adták át az Ady Endre utcától a Határőr utcáig 317 méter hosszan megépült, két méter széles, osztott kerékpár- és gyalogos járda szakaszt.
– A most 142,5 millió forint pályázati forrásból megépült harmadik ütemmel együtt Kelebiát több mint 6 kilométer hosszú kerékpárút-hálózat szeli át mind a négy irányba, amelynek egy szakasza része az Eurovelo kerékpáros útvonalnak is – hangsúlyozta hírportálunknak Maczkó József polgármester. A település vezetője elmondta azt is, hogy a mostani beruházás keretében a főtéri buszmegállónál és a vasútállomás előtt épült egy-egy kerékpártároló, és minkét helyen kerékpáros szervizpontot is kialakítottak, valamint egy-egy okospadot is kihelyeztek.
További jelentős útfejlesztések lesznek
A polgármester hírportálunknak beszélt arról is, hogy a Magyar Közlönyben megjelent információk szerint az Építési- és Közlekedési Minisztérium jóváhagyta, hogy a település déli oldalán, az államhatártól alig néhány száz méterre megépülhet egy új közúti felüljáró, az elkészült új vasúti rendezőpálya felett átvezetve a közúti forgalmat, amely egyben része lesz a települést elkerülő útszakasznak is. A tervek szerint épülni fog egy gyalogos és kerékpáros aluljáró is a vasútvonal alatt, a Szent István-szobor mögötti részen.
