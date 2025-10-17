1 órája
Két különlegesség díszíti jövőre Kecsemét főterét
Újabb köztéri művek ékesíthetik a jövőben a hírös város központját. A két új kecskeméti alkotásról Öveges László városi főépítész, valamint Nemcsik Mátyás, a Fejlődő Város Bizottság elnöke számolt be a Rádió 1 Gong Téma műsorában. Mint kiderült ez csak a kezdet lehet, továbbiak várhatók.
Egyelőre három új kecskeméti alkotásról van szó a főtéren, de az egyik helye még nem lett tisztázva. Valamennyit az egykori Művésztelep alkotói ihlették meg. A kecskeméti képviselő-testület az október eleji közgyűlésen döntött a köztéri művekről.
Új kecskeméti alkotások idézik meg a múltat
Balanyi Károly Ferenczy-díjas szobrászművész kereste meg ötletével az önkormányzatot, hogy a Kecskeméti Művésztelep alapító mestereinek festményeiből zománcozott reprodukciók elhelyezését javasolja a város közterületein.
Kecskemét képzőművészetének legizgalmasabb korszaka az 1909-1910-es évek voltak, amikor Iványi Grünwald Béla a művésztelep első vezetője, Periott Csaba Vilmos, Kmetty János – akik az impresszionizmus, posztimpresszionizmus utáni modern művészeti irányzatokat akarták követni –, megalapították a Kecskeméti Művésztelepet.
A tűzzománc tüzes színei gyönyörűek
Nemcsik Mátyás hangsúlyozta: a cél, hogy a város nagyon gazdag kulturális örökségből merítsenek egyet, mutassák meg, mi és hogyan is történt 1910-12-ben, amikor Nagybánya után Kecskeméten is létrejött egy művészeti alkotótelep.
Rendkívül szép és értékes képek születtek Kecskemét főtéréről, jellegzetes épületeiről. Annak érdekében, hogy a ma embere minden nap találkozhasson ezekkel a műalkotásokkal, Balanyi Károly a zománcművészet eszköztárával másolatokat készít.
A tűzzománc tüzes színei kiválóan alkalmasak arra, hogy egy festmény hatását visszaidézzék, nyilván kisebb méretben, de pont arra a helyre elhelyezve a műalkotást, ahonnan annak idején a festő elhelyezte az állványát. Így egy különleges időutazás is lenne.
Háromból egyelőre kettő
A szakmai zsűri is véleményezte az alkotások elhelyezését, melynek elnöke Öveges László főépítész volt. A közgyűlési előterjesztésben is bemutatták a tervezett alkotásokat. Első körben három tűzzománc mű szerepelt. A zománc reprodukcióhoz a zsűri által kiválasztott első három műalkotás:
- Perlott Csaba Vilmos a Kálvária, 1913-ban készült alkotása. Elhelyezése a Kossuth tér Lestár tér felöli oldalán a kiemelt szegély mellé kerülne.
- Iványi Grünwald Béla a Kofák a hóbuckák között, 1912-ben készült alkotása. Elhelyezése a Kossuth tér városháza felöli részén a kerítés mellé, két oldalról kerítéssel vagy oszloppal védve javasolt.
- Bálint Rezső Kecskeméti tér című 1912-ben készült alkotása. Elhelyezése a Kossuth tér a városháza másik oldala felől közvetlenül a kerítés mellé kerülne.
Egyelőre azonban még csak két alkotás kihelyezéséről döntöttek a képviselők. Az egyik reprodukció elhelyezése kapcsán további rendezvényszervezési kérdések és szempontok merültek fel. Az alkotások jövő tavasszal vagy nyár elején már láthatók lesznek.
A múzeum további élményeket adhat
A plakettek alján egy QR-kódot helyeznek el, melyre kattintva plusz érdekességek megtudhatók. Egyébként ezen eredeti alkotások a kecskeméti Katona József Múzeumban lelhetők fel, így a QR kód további kalandra is hívja az odalátogatót.
