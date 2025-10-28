Ezeket a hibákat sokan elkövetik új lakás vásárlásakor – ügyvéd figyelmeztet a buktatókra

Egy új építésű ingatlan vásárlása előtt érdemes körültekintőnek lenni. Elsősorban most azokat a tudnivalókat szedtük össze, amikor a vevő egy még építés alatt álló ingatlanba ruház be. Ebben segítségünkre dr. Benedek Tamás kecskeméti ügyvéd volt.

Új építésű ingatlan vásárlása előtt több mindenre kell odafigyelni

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Az új építésű ingatlan vásárlása előtt kulcsfontosságú, hogy mi áll a szerződésben

A kecskeméti ügyvéd leszögezte, egy építés alatt álló ingatlan vásárlása előtt egy olyan kivitelezési szerződést szükséges kötni, ami tartalmazza pontosan, hogy a kivitelező

mit,

mikorra,

milyen megvalósulási szakaszonként,

azt mennyiért,

milyen minőségben,

milyen felszereltséggel,

milyen anyagokból,

milyen technológiával épít.

Generálkivitelező esetén fontos, hogy a kivitelező az általa megbízott alvállalkozók munkájáért felelősséget vállaljon, ne háríthassa át azt.

Érdemes referenciát kérni a kivitelezőtől

Dr. Benedek Tamás figyelmeztetett, csak biztos anyagi háttérrel rendelkező kivitelezővel szabad szerződést kötni. – Referenciákat kell kérni, illetve érdemes a cégtörténetet is ellenőrizni, megnézni a beszámolóikat három évre visszamenőleg. Fontos még, hogy rögzítsék, hogy a megrendelő kivel tartja kizárólagosan a kapcsolatot, azaz a projektnek legyen egy „gazdája”, ne fordulhasson elő, hogy külön kell tárgyalni a tervezőmérnökkel, a kőművessel, vizes szakemberrel, és így tovább – sorolta a fontos információkat a kecskeméti ügyvéd.

Alvállalkozókkal külön ne kössünk szerződést

Az ügyvéd arra is felhívta a figyelmet, hogy ha generálkivitelezésről van szó, akkor csak a kivitelezővel kössünk szerződést, az egyes alvállalkozókkal külön ne.

Ez azért célszerű, mert ha például a gázszerelők miatt következik be csúszás, akkor nem kell a vevőnek a gázszerelőt is perelni és minden egyes alvállalkozót külön-külön, hanem egyszerűbb, ha csak egy valakin kérhetjük számon a szerződés nemteljesítését.

Előre soha ne fizessünk!

A szerződésben világosan és pontosan rögzíteni kell, hogy milyen szakaszokban, mikorra kerül megvalósításra a projekt. – Érdemes csak szakaszonként fizetni, előre soha ne fizessünk! A pénzintézetek is általában megvalósulásonként utólag finanszíroznak – tudatta dr. Benedek Tamás.