1 órája
Ezeket a hibákat sokan elkövetik új lakás vásárlásakor – ügyvéd figyelmeztet a buktatókra
Nem túlzás azt állítani, pezseg az ingatlanpiac. Egy új építésű ingatlan vásárlása kézenfekvő megoldás lehet, viszont egy építés alatt álló lakás vagy ház vásárlása sok buktatóval is járhat. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat ezzel kapcsolatban.
Egy új építésű ingatlan vásárlása előtt érdemes körültekintőnek lenni. Elsősorban most azokat a tudnivalókat szedtük össze, amikor a vevő egy még építés alatt álló ingatlanba ruház be. Ebben segítségünkre dr. Benedek Tamás kecskeméti ügyvéd volt.
Az új építésű ingatlan vásárlása előtt kulcsfontosságú, hogy mi áll a szerződésben
A kecskeméti ügyvéd leszögezte, egy építés alatt álló ingatlan vásárlása előtt egy olyan kivitelezési szerződést szükséges kötni, ami tartalmazza pontosan, hogy a kivitelező
- mit,
- mikorra,
- milyen megvalósulási szakaszonként,
- azt mennyiért,
- milyen minőségben,
- milyen felszereltséggel,
- milyen anyagokból,
- milyen technológiával épít.
Generálkivitelező esetén fontos, hogy a kivitelező az általa megbízott alvállalkozók munkájáért felelősséget vállaljon, ne háríthassa át azt.
Érdemes referenciát kérni a kivitelezőtől
Dr. Benedek Tamás figyelmeztetett, csak biztos anyagi háttérrel rendelkező kivitelezővel szabad szerződést kötni. – Referenciákat kell kérni, illetve érdemes a cégtörténetet is ellenőrizni, megnézni a beszámolóikat három évre visszamenőleg. Fontos még, hogy rögzítsék, hogy a megrendelő kivel tartja kizárólagosan a kapcsolatot, azaz a projektnek legyen egy „gazdája”, ne fordulhasson elő, hogy külön kell tárgyalni a tervezőmérnökkel, a kőművessel, vizes szakemberrel, és így tovább – sorolta a fontos információkat a kecskeméti ügyvéd.
Alvállalkozókkal külön ne kössünk szerződést
Az ügyvéd arra is felhívta a figyelmet, hogy ha generálkivitelezésről van szó, akkor csak a kivitelezővel kössünk szerződést, az egyes alvállalkozókkal külön ne.
Ez azért célszerű, mert ha például a gázszerelők miatt következik be csúszás, akkor nem kell a vevőnek a gázszerelőt is perelni és minden egyes alvállalkozót külön-külön, hanem egyszerűbb, ha csak egy valakin kérhetjük számon a szerződés nemteljesítését.
Előre soha ne fizessünk!
A szerződésben világosan és pontosan rögzíteni kell, hogy milyen szakaszokban, mikorra kerül megvalósításra a projekt. – Érdemes csak szakaszonként fizetni, előre soha ne fizessünk! A pénzintézetek is általában megvalósulásonként utólag finanszíroznak – tudatta dr. Benedek Tamás.
– Az egyes megvalósulásokat kövessük figyelemmel és esetleg szakértő bevonásával csináljunk hivatalos átadás-átvételt. A következő megvalósulási szakaszt csak akkor kezdje meg a kivitelező, ha a vevő az aktuális etapot hivatalosan átvette. Így elkerülhető, hogy az ingatlan elkészültét követően derül ki nem várt meglepetés, például hogy alapterületre kisebb lett az ingatlan – magyarázta a hírös városi ügyvéd.
Fontos, hogy élhetünk kifogással, de ehhez pontos szerződés kell!
Dr. Benedek Tamás szerint kulcsfontosságú, hogy a szerződésben rögzítve legyen a kifogáskezelési eljárás. Szerepelnie kell a hivatalos dokumentumok között, hogy ki, milyen határidővel élhet kifogással, azt hogyan jogosult jelezni. Határozzuk meg, hogy mi minősül kifogásnak, és rögzítsük a jogos kifogások megoldásának módját, ami lehet például
- visszabontás,
- vagy vételárleszállítás.
Kerüljön tűpontosan rögzítésre, hogy milyen anyagok felhasználásával, milyen felszereltséggel, milyen technikai megoldásokkal, módszerekkel kerül megvalósításra a projekt. Éljünk kifogással, ha a megállapodott anyagok helyett esetleg olcsóbb anyagokat használnak
– tanácsolta a szakember.
Felkészülés az esetleges vitára?
Mindenki vágya, hogy ne legyen csúszás az építkezésben, kifogáseljárás, bármiféle probléma. Ha viszont mégis vitára kerül sor, arra már előre, tisztán fel lehet készülni. Ehhez az szükséges, hogy előre rögzítsék a felek, hogy vita esetén esetleg mely konkrét külső szakértő szakvéleményét fogadják el magukra nézve kötelezőnek, illetve rögzítsék, hogy szükség esetén jogvitájukat miként kívánják rendezni, mely bíróságot illetékességét kötik ki.
Mi a teendő, ha csúszik a kivitelező?
Valljuk be őszintén, nem egyedi eset, hogy egy családnak várnia kell a költözéssel, mert az ingatlanjuk nem készült el időben. A kivitelezők hajlamosak a csúszásra. Dr. Benedek Tamás ezzel kapcsolatban is fontos tanácsokat osztott meg.
Rögzíteni kell, hogy a kivitelezőnek felróható csúszás miatti időeltolódás okán fellépő esetleges árnövekedés – például anyagárnövekedés – kockázatát a kivitelező vállalja. A kialkudott projektár ne lehessen indokolatlanul egyoldalúan megváltoztatható! Ez vitára adhat lehetőséget utólag
– figyelmeztetett az ügyvéd.
Késedelem esetére alkalmazhatnak a szerződésben kötbért vagy késedelmi kamatot, elállás esetén bánatpénz alkalmazását, ami egyfajta „fájdalomdíj” az időveszteség, vagy a pénzhasználat miatti károk kompenzálására. – Súlyos késedelem megrendelői érdekmúlást vonhat maga után, ami megalapozhatja a vevő egyoldalú elállását. Rendelkezni kell a szerződés megszüntetésének, vagy megszűnésének eseteiről, az elszámolás módjáról, annak határidejéről is – mondta dr. Benedek Tamás.
Fontos még, hogy rögzítésre kerüljön a kész ingatlan átadását követő időszakra vonatkozó szavatossági és/vagy jótállási jogok, kötelezettségek. Ügyelni kell arra is, hogy a projekt megvalósulása során az ingatlan végig jogtiszta maradjon a finanszírozó pénzintézet által adott hitelen kívül. Ez egyébként a kivitelező egyoldalú felelőssége.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Járvány tört ki egy Bács-Kiskun megyei óvodában, a hatóság azonnal vizsgálatot indított
Erre figyelj gyertyagyújtáskor – tippek a tűzesetek elkerüléséhez halottak napján