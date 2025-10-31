Leáll az Ügyfélkapu és a KAÜ: fontos figyelmeztetés minden ügyfélnek

október 31., péntek

November 1-jén este komoly karbantartás kezdődik a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás rendszerében. Az Ügyfélkapu, a DÁP és több más elektronikus ügyintézési szolgáltatás is leáll vagy lassulni fog a munkálatok idejére.

Orosz Fanni Flóra

A Kormányzati Ügyfélrendszereket üzemeltető szervezetek tájékoztatása szerint november 1-jén, pénteken 21 órától november 2-án, szombaton délutánig karbantartási munkálatok zajlanak a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás (KÜNY) rendszerében. A DÁP-azonosítás, az Ügyfélkapu+ és a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatásai részben vagy teljesen nem lesznek elérhetők.

Karbantartás lesz az Ügyfélkapu felületén
Karbantartási munkálatok miatt szünetel egy időre az Ügyfélkapu
Forrás: könyvelőzóna.hu

Mikor és mit érint a leállás?

A karbantartás 2025. november 1-jén, pénteken 21:00 órakor kezdődik, és várhatóan 16 órán át tart. Ez idő alatt a DÁP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg szünetel, valamint az Ügyfélkapu+ működésében és a KAÜ-n keresztüli adatlekérdezésekben is lassulások várhatóak.

A szolgáltatók előre kérik az ügyfelek türelmét és megértését, valamint azt javasolják, hogy a fontos elektronikus ügyintézéseket a karbantartás előtti vagy utáni napokra időzítsék.

A tájékoztatás szerint a rendszer november 2-án, szombaton délután 13 óra körül válik újra teljes körűen elérhetővé. Addig érdemes kerülni minden elektronikus ügyintézést, különösen az Ügyfélkapun keresztül történő bejelentkezéseket.

Ügyfélkapun továbbra is lehet regisztrálni

A rendszerbe normál esetben a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül lehet belépni. A karbantartás idején KAÜ-belépés nélkül csak korlátozott számú művelet lesz elérhető:

  • Ügyfélkapu-regisztráció,
  • DÁP előregisztráció,
  • valamint a lejárt személyazonosításra alkalmas okmányok cseréje és átvétele.

Ezeket az ügyeket tehát továbbra is el lehet intézni, de minden máshoz a rendszer helyreállására kell várni.

Vezetői engedély honosítás: fontos korlátozás!

A Kormányablak felhívta a figyelmet, hogy a vezetői engedély honosítása ügytípusban csak azok az ügyfelek intézhetik ügyeiket, akik saját nevükben foglaltak időpontot. A helyettesítések, közös foglalások vagy más nevében történő ügyintézések ebben az időszakban nem lesznek lehetségesek.

Mit tegyen, aki DÁP-mobilazonosítást használ?

A DÁP-azonosítással rendelkező ügyfeleknek azt javasolják, hogy az esedékes bejelentéseiket a karbantartás előtti napokban intézzék el, vagy ha ez nem lehetséges, a leállás utáni első munkanapon pótolják azokat.

A NAV közleménye szerint a leállás idején benyújtandó bejelentések igazolási kérelemmel utólag is teljesíthetők, így senkinek nem kell attól tartania, hogy lemarad egy határidőről.

