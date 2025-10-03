Meleg otthon a hidegben: tűzifautalványokkal segítettek a szegényeken – fotó

Az Assisi Szent Ferenc ünnep keretében a hét szegény sorstársuk 65 ezer forint értékű tűzifautalványt vehetett át. Az adományokat a támogatók, illetve képviselőik adták át a népkonyha rászorultjainak. Az ünnepség hangulatát a Kodály iskola négy diáklányának énekhangja emelte.

Tűzifautalványokkal segítettek

Fotó: Beküldött fotó

Kályha helyett tűzifautalvány

Az előző években kályhákkal ajándékozták meg a szegényeket, most már tűzifautalványokkal. Az idei ünnepségen a résztvevőket Farkas Pál, a Wojtyla Ház programszervező munkatársa köszöntötte, majd Lévai Jánosné tanácsnok, önkormányzati képviselő ismertette Assisi Szent Ferenc életművét. Kiemelte: az állatok védőszentje önként vállalta a szegénységet, noha előkelő származása okán választhatta volna a dúskáló életmódot is.