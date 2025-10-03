1 órája
Meleg otthon a hidegben: tűzifautalványokkal segítettek a szegényeken – fotó
Sok éves hagyományt éltetett tovább pénteken a kecskeméti Wojtyla Ház. A sorsközösség hét rászorulójának a téli fűtéshez járult hozzá tűzifautalványokkal.
Az Assisi Szent Ferenc ünnep keretében a hét szegény sorstársuk 65 ezer forint értékű tűzifautalványt vehetett át. Az adományokat a támogatók, illetve képviselőik adták át a népkonyha rászorultjainak. Az ünnepség hangulatát a Kodály iskola négy diáklányának énekhangja emelte.
Kályha helyett tűzifautalvány
Az előző években kályhákkal ajándékozták meg a szegényeket, most már tűzifautalványokkal. Az idei ünnepségen a résztvevőket Farkas Pál, a Wojtyla Ház programszervező munkatársa köszöntötte, majd Lévai Jánosné tanácsnok, önkormányzati képviselő ismertette Assisi Szent Ferenc életművét. Kiemelte: az állatok védőszentje önként vállalta a szegénységet, noha előkelő származása okán választhatta volna a dúskáló életmódot is.
Tűzifautalványokkal segítettek a szegényekenFotók: Beküldött fotó
Sok a visszatérő adományozó
A hét darab, egyenként 65 ezer forint értékű tűzifa-utalványt idén Mező Róbert, a Hírös Ablak Kft. tulajdonos-ügyvezetője, az OTP Bank Nyrt., Király József, a Free Line Kft. tulajdonos-ügyvezetője, Füredi András, a Füredi Kft. tulajdonos-ügyvezetője, Slonszki Attila, a Plan Zrt. ügyvezető igazgatója, Pintér Csaba, a keceli Pintér Művek tulajdonos-ügyvezetője és családja, valamint Suba Ottó, a Suba Tüzép tulajdonosa ajánlotta fel. Az adományozók évek óta fontosnak tartják e nemes ügy támogatását.
