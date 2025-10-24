Idén is tűzifa-utalvánnyal segítik a rászorulókat, így vehető igénybe a kedvezmény

A felsőlajosi önkormányzatának döntése alapján a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehetőség nyílik a szociálisan rászorultak számára tűzifa-támogatást igényelni. Az igényléshez azonban bizonyos feltételeknek teljesülni kell.

Tűzifa-támogatással segítik a rászorulókat Felsőlajoson

Fotó: MW / Illusztráció

Tűzifa-támogatás feltételei

A tűzifakészlet 37 erdei négyzetméter készletet jelent. Azok vehetik igénybe ezt a támogatást, akik felsőlajosi állandó lakóhellyel rendelkeznek és lakásuk fával fűthető, vagy fával is fűthető.

Emellett az alábbi feltételek közül valamelyiknek teljesülnie kell ahhoz, hogy a kedvezményt igénybe tudja venni az illető:

aktív korúak ellátására szorult,

időskorúak járadékára jogosult,

rendkívüli települési támogatásra jogosult,

hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család,

közfoglalkoztatott,

nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő,

regisztrált álláskereső,

települési támogatásban részesült a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül,

ápolási díjban részesül,

gyermekek otthongondozási díjában részesül,

tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult,

aki olyan háztartásban él, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 114.000 forintot (egyedülálló család esetén 142.500 forintot).

Előnyben részesül az elbírálás során az aktív korúak ellátására jogosult, az időskorúak ellátására jogosult, a rendkívüli települési támogatásra jogsult, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, valamit a települési támogatásban részesülő kérelmező.

Hol lehet benyújtani a kérelmet?

A tűzifa-támogatás iránti kérelmet ezen a címen lehet benyújtani: 6055 Felsőlajos, Iskola utca 12. Faluház). A határidő 2025. november 30. az igénylés beadásához – olvasható a község Facebook-oldalán.