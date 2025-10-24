49 perce
Idén is tűzifa-utalvánnyal segítik a rászorulókat, így vehető igénybe a kedvezmény
Felsőlajos önkormányzata idén is lehetővé teszi a korábban is felkínált támogatást. A hűvös időben sokaknak gondot okoz a fűtés, így a városvezetés szeretné a szociálisan rászorult családokat segíteni tűzifa-támogatással.
A felsőlajosi önkormányzatának döntése alapján a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehetőség nyílik a szociálisan rászorultak számára tűzifa-támogatást igényelni. Az igényléshez azonban bizonyos feltételeknek teljesülni kell.
Tűzifa-támogatás feltételei
A tűzifakészlet 37 erdei négyzetméter készletet jelent. Azok vehetik igénybe ezt a támogatást, akik felsőlajosi állandó lakóhellyel rendelkeznek és lakásuk fával fűthető, vagy fával is fűthető.
Emellett az alábbi feltételek közül valamelyiknek teljesülnie kell ahhoz, hogy a kedvezményt igénybe tudja venni az illető:
- aktív korúak ellátására szorult,
- időskorúak járadékára jogosult,
- rendkívüli települési támogatásra jogosult,
- hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család,
- közfoglalkoztatott,
- nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő,
- regisztrált álláskereső,
- települési támogatásban részesült a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül,
- ápolási díjban részesül,
- gyermekek otthongondozási díjában részesül,
- tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult,
- aki olyan háztartásban él, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 114.000 forintot (egyedülálló család esetén 142.500 forintot).
Előnyben részesül az elbírálás során az aktív korúak ellátására jogosult, az időskorúak ellátására jogosult, a rendkívüli települési támogatásra jogsult, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, valamit a települési támogatásban részesülő kérelmező.
Hol lehet benyújtani a kérelmet?
A tűzifa-támogatás iránti kérelmet ezen a címen lehet benyújtani: 6055 Felsőlajos, Iskola utca 12. Faluház). A határidő 2025. november 30. az igénylés beadásához – olvasható a község Facebook-oldalán.
