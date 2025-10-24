október 24., péntek

Salamon névnap

Hideg idő

49 perce

Idén is tűzifa-utalvánnyal segítik a rászorulókat, így vehető igénybe a kedvezmény

Címkék#család#tűzifaosztás#tűzifa#önkormányzat

Felsőlajos önkormányzata idén is lehetővé teszi a korábban is felkínált támogatást. A hűvös időben sokaknak gondot okoz a fűtés, így a városvezetés szeretné a szociálisan rászorult családokat segíteni tűzifa-támogatással.

Brockmeyer Sophie Isabella

A felsőlajosi önkormányzatának döntése alapján a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehetőség nyílik a szociálisan rászorultak számára tűzifa-támogatást igényelni. Az igényléshez azonban bizonyos feltételeknek teljesülni kell. 

Tűzifa-támogatást kapnak a felsőlajosi rászorulók
Tűzifa-támogatással segítik a rászorulókat Felsőlajoson
Fotó: MW / Illusztráció

Tűzifa-támogatás feltételei

A tűzifakészlet 37 erdei négyzetméter készletet jelent. Azok vehetik igénybe ezt a támogatást, akik felsőlajosi állandó lakóhellyel rendelkeznek és lakásuk fával fűthető, vagy fával is fűthető. 

Emellett az alábbi feltételek közül valamelyiknek teljesülnie kell ahhoz, hogy a kedvezményt igénybe tudja venni az illető:

  • aktív korúak ellátására szorult,
  • időskorúak járadékára jogosult,
  • rendkívüli települési támogatásra jogosult,
  • hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család,
  • közfoglalkoztatott,
  • nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő,
  • regisztrált álláskereső,
  • települési támogatásban részesült a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül,
  • ápolási díjban részesül,
  • gyermekek otthongondozási díjában részesül,
  • tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult,
  • aki olyan háztartásban él, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 114.000 forintot (egyedülálló család esetén 142.500 forintot).

Előnyben részesül az elbírálás során az aktív korúak ellátására jogosult, az időskorúak ellátására jogosult, a rendkívüli települési támogatásra jogsult, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, valamit a települési támogatásban részesülő kérelmező.

Hol lehet benyújtani a kérelmet?

A tűzifa-támogatás iránti kérelmet ezen a címen lehet benyújtani: 6055 Felsőlajos, Iskola utca 12. Faluház). A határidő 2025. november 30. az igénylés beadásához – olvasható a község Facebook-oldalán.

