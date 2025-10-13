Előjelek nélkül okozhat halált ez a betegség, de tehetünk a megelőzése érdekében

Október fontos hónap az egészségügyi világnapok, megemlékezések szempontjából. Október a látás hónapja, a mellrák elleni küzdelem hónapja, illetve október 13-án ünnepeljük a trombózis világnapot.

Mindig érdemes figyelni a megelőzésre, de erre a figyelmet október 13-án, a trombózis világnapja alkalmából különösen fontos felhívni

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A trombózis akár azonnali halált is előidézhet

A trombózis – vagyis a vérrögképződés – gyakran hirtelen, előjelek nélkül alakul ki, és sok esetben súlyos szövődményeket okozhat – írta a közösségi médiában az Országos Mentőszolgálat.

A vérrögképződés lényege, hogy a vér az erekben kórosan megalvad, és az így keletkezett rög elzárhatja az ereket. Ha a rög leszakad és a tüdőbe jut, tüdőembóliát idézhet elő, ami életveszélyes állapothoz, legrosszabb esetben halálhoz vezethet. Ha a trombózis a láb mély vénáiban alakul ki, akkor mélyvénás trombózisról beszélünk.

A trombózis tünetei

A trombózis sajnos akár előjelek nélkül is felléphet, de érdemes odafigyelni a tünetekre. Az Országos Mentőszolgálat szerint ezek a következmények:

hirtelen fellépő légszomj,

mellkasi fájdalom,

gyors pulzus vagy ájulás.

Amennyiben bárki a környezetében ezeket a tüneteket tapasztalja, forduljon orvoshoz, életveszély esetén haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot – írja az Országos Mentőszolgálat.

A trombózis világnapja alkalmából beszéljünk a megelőzés lehetőségeiről

Sokan úgy vélik, az idő előrehaladtával, az orvostudomány fejlődésével évtizedek múltán sokkal hangsúlyosabb szerepet fog majd betölteni az emberek életében a prevenció és a megelőzés, sem mint a tényleges kórházi kezelések és beavatkozások.

Nos, a megelőzés természetesen napjainkban is kulcsfontossággal bírnak. A trombózis megelőzése kapcsán a következőket tehetjük:

Rendszeres testmozgás

Bőséges folyadékfogyasztás

Hosszabb ülés közben álljunk fel időnként

Kerüljük a dohányzást

Az Országos Mentőszolgálat arra kéri azokat, akik fokozott kockázatnak vannak kitéve, hogy rendszeresen egyeztessenek kezelőorvosaikkal.