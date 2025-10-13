október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Prevenció

33 perce

Előjelek nélkül okozhat halált ez a betegség, de tehetünk a megelőzése érdekében

Címkék#trombózis#prevenció#megelőzés

A trombózis vérrögképződést jelent, amely rendkívül veszélyes, akár halált okozó betegség is lehet. Mindig érdemes figyelni a megelőzésre, de erre a figyelmet október 13-án, a trombózis világnapja alkalmából különösen fontos felhívni.

Vizi Zalán

Október fontos hónap az egészségügyi világnapok, megemlékezések szempontjából. Október a látás hónapja, a mellrák elleni küzdelem hónapja, illetve október 13-án ünnepeljük a trombózis világnapot.

október 13. a trombózis világnapja
Mindig érdemes figyelni a megelőzésre, de erre a figyelmet október 13-án, a trombózis világnapja alkalmából különösen fontos felhívni
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A trombózis akár azonnali halált is előidézhet

A trombózis – vagyis a vérrögképződés – gyakran hirtelen, előjelek nélkül alakul ki, és sok esetben súlyos szövődményeket okozhat – írta a közösségi médiában az Országos Mentőszolgálat.

A vérrögképződés lényege, hogy a vér az erekben kórosan megalvad, és az így keletkezett rög elzárhatja az ereket. Ha a rög leszakad és a tüdőbe jut, tüdőembóliát idézhet elő, ami életveszélyes állapothoz, legrosszabb esetben halálhoz vezethet. Ha a trombózis a láb mély vénáiban alakul ki, akkor mélyvénás trombózisról beszélünk.

A trombózis tünetei

A trombózis sajnos akár előjelek nélkül is felléphet, de érdemes odafigyelni a tünetekre. Az Országos Mentőszolgálat szerint ezek a következmények:

Amennyiben bárki a környezetében ezeket a tüneteket tapasztalja, forduljon orvoshoz, életveszély esetén haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot – írja az Országos Mentőszolgálat.

A trombózis világnapja alkalmából beszéljünk a megelőzés lehetőségeiről

Sokan úgy vélik, az idő előrehaladtával, az orvostudomány fejlődésével évtizedek múltán sokkal hangsúlyosabb szerepet fog majd betölteni az emberek életében a prevenció és a megelőzés, sem mint a tényleges kórházi kezelések és beavatkozások.

Nos, a megelőzés természetesen napjainkban is kulcsfontossággal bírnak. A trombózis megelőzése kapcsán a következőket tehetjük:

  • Rendszeres testmozgás
  • Bőséges folyadékfogyasztás
  • Hosszabb ülés közben álljunk fel időnként
  • Kerüljük a dohányzást

Az Országos Mentőszolgálat arra kéri azokat, akik fokozott kockázatnak vannak kitéve, hogy rendszeresen egyeztessenek kezelőorvosaikkal.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu