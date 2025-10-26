október 26., vasárnap

Pincenyitogató

39 perce

Megnyílt az évszázados labirintus, tömegeket vonzott az őszi fényben úszó Hajós-Pincefalu – fotók

Címkék#présház#kézműves vásár#bor#Hajós-Pincefalu

A hajósi Pincefalu présházainak ajtaját idén is kitárta a napsütéses ősz. Szombaton megtartották a hagyományos tökös pincenyitogatót, amelyre az ország minden tájáról érkeztek borkedvelők. A borok, mustok és murcik mellett a látogatók idén is bebarangolhatták a hangulatos présházakat, a különleges pincelabirintust, és megkóstolhatták az ősz legízesebb finomságait.

Zsiga Ferenc

A Hajós-Pincefalu présházainak ajtaját valósággal berúgta a nyár az őszben időjárás szombaton, a napok óta töklámpásokkal szegélyezett utcák 1256 présháza közül nagyon sok kinyitott a hagyományos tökös pincenyitogatóra. A zsúfoltságot kevésbé kedvelők már pénteken megérkeztek, hogy aztán a szombati főnapon kipihenten, parkolási problémák nélkül vessék bele magukat a présházak, a pincék között kanyargó utak bebarangolásába, a borok, murcik és mustok kóstolgatásába.

Tömegeket vonzott Hajósra a tökös pincenyitogató
Szombaton megtartották a hagyományos tökös pincenyitogatót, amelyre az ország minden tájáról érkeztek borkedvelők
Fotó: Zsiga Ferenc

Tökös pincenyitogató kiváló programokkal

Leginkább a nyakban lógó vagy a kézben tartott egyedi kóstolópoharak, pincetúra térképek árulkodtak arról, hogy az ország legkülönbözőbb, köztük boraikról híres településekről érkezők jó előre megtervezték a családoknak, baráti társaságoknak egyaránt kivételes élményt nyújtó programot.

Az elővételben 6500, a helyszínen 7000 forintért vásárolható 15 kóstolójegy az egyedi kóstolópohárral szombaton 16 óráig rekordszámban kelt el. Sokan nem csak a borok, hanem az ősz ízei, a tökös, gombás, szarvasgombás ételek és egyéb finomságok, a színes gyermekprogramok miatt látogattak ki a sváb hagyományokat őrző pincefaluba.

Kivételesen megnyitották a lezárt pincelabirintust

Az egyik kizárólag fiatal hölgyekből álló, Baranyából érkező társaság arról számolt be, hogy a sokadik hajósi pincetúrájuk ezúttal pénteken, a Cabernet Látogatóközpont alatti zseblámpás vezetett pincetúrán teljesedett ki igazán. 

Bejárhatták azt a Cabernet alatt húzódó évszázados pincelabirintust, amely hat régi pinceág összekötésével az idők során trezorok, alagutak és földalatti csarnokok szövevényes rendszeréből alakult ki. A kalocsai érsek, a zsidó kereskedő, a mindenkori magyar állam, a Hosszúhegyi Állami Gazdaság, a privatizáláskor jött gazdája után az ingatlan most Hajós tulajdonában van. A jelenleg pályázati forrásból felújításra váró pincerendszer alapvetően nem látogatható, most viszont kísérővel, erre az alkalomra megnyitották a látogatók előtt.

Tökös kézműves vásár

Szombaton már a délelőtti órákban megnyílt a kézműves vásár, amelyen elsősorban a helyi és környékbeli kézművesek mutatták be, kínálták kóstolásra, megvásárlásra a sajtokat, lekvárokat, füstölt árut, a különböző kézműves pálinkákat, borokat. Különleges, kézzel készített ékszerek, textíliák, kerámiák és egyéb egyedi ajándéktárgyak közül is sok gazdára talált az aranyaló őszi fényben úszó, bortól oldott baráti beszélgetések derűjét árasztó pincefaluban.

A távolabbról érkezők ellátogattak a Hajósi Barokk Kastélyba, belülről is megtekinthették az 1728-ban épült Szent Imre Romai Katolikus templomot, a templomban található, a XVI. századból származó Szűz Mária szobrot, amely előtt a legendák szerint gyógyulások történtek. A kisgyermekekkel érkezők egészen késő délutánig az őszi erdő, rét kincseivel ismerkedhettek az Őrjegi Natúrparkban.

Hagyományos tökös pincenyitogató Hajóson

Fotók: Zsiga Ferenc

 

