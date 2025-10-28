„Csak szabadságot akartak” – a tiszakécskei sortűz áldozataira emlékeztek – fotók, videó

Az 1956. október 27-ei tiszakécskei sortűzről hétfő este emlékeztek meg a város lakói. A rendezvényen a városvezetés és a díszpolgárok is részt vettek, együtt gyászolták a borzasztó esemény áldozatait.

A békéért és szabadságért – megemlékezés a tiszakécskei sortűz áldozatairól

Fotó: Brockmeyer Sophie

1956. október 27-én óriási igazságtalanság súlytott le Tiszakécskére. A település szolidaritási nagygyűlést szervezett, amihez menet közben egyre többen csatlakoztak, és körülbelül 1500–2000 főre duzzadt a tömeg. A 3. hadtesthez 1956. október 27-én olyan hír érkezett telefonon, hogy Tiszakécskén nagy tüntetés kezdődött, és a tömeg egy akasztófát állított a főtéren, ahová fel akarja akasztani a párttitkárt, a tanácselnököt és a családjukat, ami egyértelműen nem volt igaz, de mégis tűzparancsot rendeltek el a tömeg ellen.

A tüzet nyitó repülőgép háromszor (más visszaemlékezések szerint „csak kétszer”) fordult. A tragédia rengeteg halálos áldozatot és sebesültet követelt.