„Csak szabadságot akartak” – a tiszakécskei sortűz áldozataira emlékeztek – fotók, videó
Felfoghatatlan, ami 1956. október 27-én történt. A tiszakécskei sortűz rengeteg ártatlan ember életét követelte, akik között voltak fiatalok, idősek, nők és férfiak is. Ezekre az ártatlan áldozatokra emlékeztek Tiszakécskén.
Az 1956. október 27-ei tiszakécskei sortűzről hétfő este emlékeztek meg a város lakói. A rendezvényen a városvezetés és a díszpolgárok is részt vettek, együtt gyászolták a borzasztó esemény áldozatait.
A tiszakécskei sortűz áldozataira emlékeztek
1956. október 27-én óriási igazságtalanság súlytott le Tiszakécskére. A település szolidaritási nagygyűlést szervezett, amihez menet közben egyre többen csatlakoztak, és körülbelül 1500–2000 főre duzzadt a tömeg. A 3. hadtesthez 1956. október 27-én olyan hír érkezett telefonon, hogy Tiszakécskén nagy tüntetés kezdődött, és a tömeg egy akasztófát állított a főtéren, ahová fel akarja akasztani a párttitkárt, a tanácselnököt és a családjukat, ami egyértelműen nem volt igaz, de mégis tűzparancsot rendeltek el a tömeg ellen.
A tüzet nyitó repülőgép háromszor (más visszaemlékezések szerint „csak kétszer”) fordult. A tragédia rengeteg halálos áldozatot és sebesültet követelt.
Fotók: Brockmeyer Sophie Isabella
A megemlékezés
A megemlékezést a Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola műsora tette emlékezetessé, akik versekkel és felolvasásokkal tisztelegtek az áldozatok emléke előtt.
Ezután Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal vezetője mondta el emlékezőbeszédét. Kiemelte, hogy az áldozatok sem akartak vérontást és erőszakot, ahogyan ma is mindenekelőtt a béke a cél. Emellett nyomatékosította, hogy a béke és a szabadság nem magától értetődő!
– Városunk 56-os áldozatai nem akartak vérontást, nem akartak meghalni, nem akartak megsebesülni, csak szabadásgot és normális életet akartak. Emlékezzünk rájuk! – hangoztatta.
Az ünnepi műsor után a megemlékezők koszorúkat helyeztek el az 56-os áldozatok emlékére.
