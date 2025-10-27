október 27., hétfő

Múltidéző

32 perce

Repülőről lőttek bele a békés tömegbe, Tiszakécske a felfoghatatlan tragédiára emlékezik

Címkék#tragédia#forradalom#sortűz#múltidéző

Erre nincsenek szavak. A tiszakécskei sortűz tragikus lefolyása generációkon keresztül beleégett a lakosok emlékébe. A borzasztó esemény élő emlékét még ma is sokan hordozzák magukban, többek között egy Pilinszky-díjas költő is.

Brockmeyer Sophie Isabella

1956. október 27-én történt a tiszakécskei sortűz, amikor a felvonuló tömegbe repülőgépről belelőttek, a gép háromszor (más visszaemlékezések szerint „csak kétszer”) fordult. Erről a tragikus történelmi eseményről emlékeznek meg hétfőn 17:00-kor Tiszakécske lakói is.

A tiszakécskei sortűz tragédiáját nem lehet elfelejteni
A tiszakécskei sortűz tragikus lefolyása generációkon keresztül beleégett a lakosok emlékébe
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Tiszakécskei sortűz 

1956-ban a forradalom híre felrázta az embereket Tiszakécskén is. 1956. október 27-re virradó éjszaka néhány lövés és egy rövid géppisztolysorozat hallatszott, de senkinek nem esett baja. Másnap délelőttre szolidaritási nagygyűlést szerveztek. Az emberek a permetezőgépgyár előtt gyülekeztek. A pár száz fős sokaság a falu vezetőségével együtt nemzetiszínű zászlókat lengetve, énekelve, négyes sorokban, rendezetten megindult az egykori Sugár utcán (ma Béke utca). 

Menet közben egyre többen csatlakoztak, és a körülbelül 1500-2000 főre duzzadt tömeg fél tizenkettő körül a Községi Tanáccsal szemben álló országzászlóhoz érkezett. Itt az úttesten, a piactéren és a római katolikus templom kertjében tartották meg a tömeggyűlést. A visszaemlékezések szerint éppen a „balsors”-nál tartottak, amikor (negyed egy, fél egy körül) egy repülő érkezett Kecskemét felől. A vadászgép megkerülte a falut, felderítő repülést hajtott végre, majd Kiskunfélegyháza felé elhagyta a települést – írta a Tiszakécske Helyi Világa oldal.

Tűzparancs egy akasztófáért, ami soha nem is volt ott

A 3. hadtesthez október 27-én olyan hír érkezett telefonon, hogy Tiszakécskén nagy tüntetés kezdődött, és a tömeg egy akasztófát állított a főtéren, ahová fel akarja akasztani a párttitkárt, a tanácselnököt és a családjukat. Gyurkó Lajos vezérőrnagy kiadta a parancsot, hogy „egy repülőgéppel a tömeg közé kell lőni, hogy azokat szétoszlassák és megakadályozzák a kivégzést”. Amikor a pilóta odaért, akasztófa helyett békés tömeget látott, amit jelentett is. Erre Gyurkó Lajos hadtestparancsnok ordítva közölte, hogy ő jobban tudja. Ismételten parancsba adta, hogy lőjenek a tömegbe, és ennek megtagadása esetén hadbíróság elé állíttatja, így kiadták a tűzparancsot, amit háromszoros sortűz követett.

A tragédia túlélője

Az október 23-i kecskeméti megemlékezés során az 56-os tiszakécskei sortűz túlélője, Kovács István József Pilinszky-díjas költő, a magyar kultúra lovagja saját megható és megrázó versét szavalta el a közönségnek. A nézőknek egy lövedéket is felmutatott, amit a tiszakécskei tragédia után az egyik szántásban talált meg. Elmesélte, hogy akkoriban egy fa tetéjéről nézte a tragédiát, amit elsőre senki sem értett. 

A forradalom alatt egy nemzetőr a lázongó tömeg ellen fordult, erre az emberek azt kérdezték tőle: „Mit tesz?”, hiszen az ő védelmük elvileg a nemzetőrre van bízva. Ezután az őr egy oszlop mögé ment, és a lázongók helyett elkezdte az ávósokat lőni. Ennek kapcsán kiemelte a költő, hogy a szavaknak mekkora ereje van, és hogy a béke mindig mindenekelőtt a cél!

a tragédia túlélője
Kovács István József Pilinszky-díjas költő, a magyar kultúra lovagja saját megható és megrázó versét szavalta el a közönségnek
Fotó: Bús Csaba

