Repülőről lőttek bele a békés tömegbe, Tiszakécske a felfoghatatlan tragédiára emlékezik

1956. október 27-én történt a tiszakécskei sortűz, amikor a felvonuló tömegbe repülőgépről belelőttek, a gép háromszor (más visszaemlékezések szerint „csak kétszer”) fordult. Erről a tragikus történelmi eseményről emlékeznek meg hétfőn 17:00-kor Tiszakécske lakói is.

A tiszakécskei sortűz tragikus lefolyása generációkon keresztül beleégett a lakosok emlékébe

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Tiszakécskei sortűz

1956-ban a forradalom híre felrázta az embereket Tiszakécskén is. 1956. október 27-re virradó éjszaka néhány lövés és egy rövid géppisztolysorozat hallatszott, de senkinek nem esett baja. Másnap délelőttre szolidaritási nagygyűlést szerveztek. Az emberek a permetezőgépgyár előtt gyülekeztek. A pár száz fős sokaság a falu vezetőségével együtt nemzetiszínű zászlókat lengetve, énekelve, négyes sorokban, rendezetten megindult az egykori Sugár utcán (ma Béke utca).

Menet közben egyre többen csatlakoztak, és a körülbelül 1500-2000 főre duzzadt tömeg fél tizenkettő körül a Községi Tanáccsal szemben álló országzászlóhoz érkezett. Itt az úttesten, a piactéren és a római katolikus templom kertjében tartották meg a tömeggyűlést. A visszaemlékezések szerint éppen a „balsors”-nál tartottak, amikor (negyed egy, fél egy körül) egy repülő érkezett Kecskemét felől. A vadászgép megkerülte a falut, felderítő repülést hajtott végre, majd Kiskunfélegyháza felé elhagyta a települést – írta a Tiszakécske Helyi Világa oldal.

Tűzparancs egy akasztófáért, ami soha nem is volt ott

A 3. hadtesthez október 27-én olyan hír érkezett telefonon, hogy Tiszakécskén nagy tüntetés kezdődött, és a tömeg egy akasztófát állított a főtéren, ahová fel akarja akasztani a párttitkárt, a tanácselnököt és a családjukat. Gyurkó Lajos vezérőrnagy kiadta a parancsot, hogy „egy repülőgéppel a tömeg közé kell lőni, hogy azokat szétoszlassák és megakadályozzák a kivégzést”. Amikor a pilóta odaért, akasztófa helyett békés tömeget látott, amit jelentett is. Erre Gyurkó Lajos hadtestparancsnok ordítva közölte, hogy ő jobban tudja. Ismételten parancsba adta, hogy lőjenek a tömegbe, és ennek megtagadása esetén hadbíróság elé állíttatja, így kiadták a tűzparancsot, amit háromszoros sortűz követett.