Véletlen se használja, vigye vissza!

Olcsó kínai terméket hívott vissza a hatóság, daganatos megbetegedéseket okozhat

Gyors riasztási rendszeren jött az értesítés: ha ezt megvette, véletlen se használja, vigye vissza az üzletbe. A termékvisszahívás ezúttal a TEDi üzletláncot érinti.

Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hívta rá fel a figyelmet, hogy veszélyes termékek kerültek a TEDi magyar boltjaiba is. A termékvisszahívás a melamin tálcára vonatkozik, formaldehid kioldódás miatt.

Termékvisszahívás egy népszerű kínai tálcára
A termékvisszahívás ezúttal a TEDi üzletláncot érinti
A termékvisszahívás a TEDi üzleteket érinti

A hatóság közleményében olvasható: az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki Kínából származó melamin tálcákból. A termékekből a német TEDi GmbH & Co. KG forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett a TEDi üzletekbe. 

Az üzlet azonnal lépett, elrendelte a termékvisszahívást

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (TEDi Árukereskedelmi Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termékek adatai

Aki az érintett termékekből vásárolt, és még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja! Vigye vissza!

  • A termékek megnevezése: Melamin tálca
  • Vonalkód: DNP 369 75980003431000000355 124
  • Német forgalmazó: TEDi GmbH & Co. KG
  • Hazai forgalmazó: TEDi Árukereskedelmi Kft. (1097. Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. II. em.)

A formaldehid betegségeket okozhat

A formaldehid élelmiszerekbe történő kioldódása általában szennyezőanyagként az élelmiszerrel érintkező anyagokból származik. A leggyakoribb és legtöbbször ellenőrzött probléma a műanyag edényekből, különösen a melamin-formaldehid gyantát tartalmazó termékekből való kioldódás, amit törésálló tulajdonságuk és sima felületük miatt előszeretettel használnak konyhai eszközökként. 

A formaldehid olyan vegyület, amelyet főként műanyag gyanták, ragasztók előállításához használnak, de megtalálható a kipufogógázokban és a cigarettafüstben is, szervezetbe kerülve hosszútávon növelheti bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát.

