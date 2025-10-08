2 órája
Azonnal vigye vissza, ha ilyen terméket vásárolt! Növényvédő szert találtak benne!
Növényvédő szert találtak egy holland áruban, amelyek a magyarországi boltok polcain is megtalálhatóak. Azonnal termékvisszahívást rendeltek el!
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszere (RASFF) figyelmeztetést adott ki egy kínai eredetű fokhagymaszállítmány kapcsán, amelyben a hatósági vizsgálatok nem engedélyezett növényvédőszer-maradványt mutattak ki, ezért azonnal termékvisszahívást rendeltek el. A kifogásolt termék Hollandián keresztül Magyarországra is eljutott.
Mint írják, a bejelentés után azonnal felvette a kapcsolatot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az érintett hazai forgalmazóval, a Thaiturizmus Kft.-vel. A cég együttműködve a hatósággal, a fogyasztók egészségének védelme érdekében saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges lépéseket, és intézkedett a kifogásolt tétel visszahívásáról.
A hatóság folyamatosan nyomon követi a visszahívás menetét, beleértve a visszagyűjtött termékek sorsát is – legyen szó azok megsemmisítéséről vagy elszállításáról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
• Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr
• Márka: Golden Lion
• Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027
• Lot szám: 20250446_011
• A termék eredete: Kína
• Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.
Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer-tartalom
Korábbi termékvisszahívások
