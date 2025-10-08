október 8., szerda

2 órája

Azonnal vigye vissza, ha ilyen terméket vásárolt! Növényvédő szert találtak benne!

Címkék#NKFH#élelmiszer#termékvisszahívás

Növényvédő szert találtak egy holland áruban, amelyek a magyarországi boltok polcain is megtalálhatóak. Azonnal termékvisszahívást rendeltek el!

Várkonyi Rozália

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszere (RASFF) figyelmeztetést adott ki egy kínai eredetű fokhagymaszállítmány kapcsán, amelyben a hatósági vizsgálatok nem engedélyezett növényvédőszer-maradványt mutattak ki, ezért azonnal termékvisszahívást rendeltek el. A kifogásolt termék Hollandián keresztül Magyarországra is eljutott.

termékvisszahívás a Fekete Fermentált Egész Fokhagyma miatt
Termékvisszahívást rendeltek el a Fekete Fermentált Egész Fokhagymára 
Fotó: nkfh.gov.hu

Mint írják, a bejelentés után azonnal felvette a kapcsolatot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az érintett hazai forgalmazóval, a Thaiturizmus Kft.-vel. A cég együttműködve a hatósággal, a fogyasztók egészségének védelme érdekében saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges lépéseket, és intézkedett a kifogásolt tétel visszahívásáról.

A hatóság folyamatosan nyomon követi a visszahívás menetét, beleértve a visszagyűjtött termékek sorsát is – legyen szó azok megsemmisítéséről vagy elszállításáról.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

• Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr

• Márka: Golden Lion

• Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027

• Lot szám: 20250446_011

• A termék eredete: Kína

• Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.

Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer-tartalom

Korábbi termékvisszahívások

Október elején a hatóság fémdarabokat találtak a Louisiana folyami rákfarok termékben, illetve a Toxic Waste Sour Slushy jégkásákra is termékvisszahívást rendeltek el, ugyanis veszélyes adalékanyagot találtak benne.

