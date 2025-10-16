1 órája
Ez a közkedvelt fűszer azonnal lekerült a polcokról, semmiképp ne használja!
Ezt a népszerű és közkedvelt fűszert semmiképp se használja főzéshez vagy sütéshez! Élelmiszer-biztonsági kockázat miatt termékvisszahívást rendeltek el.
A Böllér-Ker Kft. termékvisszahívást rendelt el egyik saját termékük miatt. Az Oregánó morzsolt elnevezésű fűszer fogyasztása ugyanis élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent – tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Termékvisszahívás olívalevél miatt
A morzsolt oregánóban olívalevelet találtak, melynek veszélyessége miatt a termék visszahívását rendelte el a forgalmazó. A Böllér-Ker Kft. a fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködve gondoskodott a veszélyes termék forgalomból történő kivonásáról. A hatóság nyomon követi a visszahívott termékek sorsát is.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
- Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.
- Többféle kiszerelés
- Származási ország: Törökország
- Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
- Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte
Mi a teendő, ha van otthon ilyen termék?
A hatóság a vásárlókat arra kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!
A leggyakrabban hamisított fűszer
Korábbi cikkünkben írtunk róla, hogy gy több országot érintő ellenőrzés során aggasztó eredmények születtek, kiderült: az oregánót előszeretettel hamisítják Európa-szerte. A valódi oregánó előállítása ugyanis időigényes és költséges, míg a pótlására használt levelek könnyen és olcsón beszerezhetők. Ezek őrlés után az illat- és ízjegyeik révén megtévesztik a fogyasztókat.
