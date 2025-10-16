október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

3 órája

Ez a közkedvelt fűszer azonnal lekerült a polcokról, semmiképp ne használja!

Címkék#oregánó#Fogyasztóvédelem#olívalevél#termékvisszahívás

Ezt a népszerű és közkedvelt fűszert semmiképp se használja főzéshez vagy sütéshez! Élelmiszer-biztonsági kockázat miatt termékvisszahívást rendeltek el.

Brockmeyer Sophie Isabella

A Böllér-Ker Kft. termékvisszahívást rendelt el egyik saját termékük miatt. Az Oregánó morzsolt elnevezésű fűszer fogyasztása ugyanis élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent – tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Termékvisszahívást rendeltek el,
Termékvisszahívás: olivalevél a népszerű fűszertben
Forrás: Kereskedelem és Fogyasztóvédelem Facebook-oldala

Termékvisszahívás olívalevél miatt

A morzsolt oregánóban olívalevelet találtak, melynek veszélyessége miatt a termék visszahívását rendelte el a forgalmazó. A Böllér-Ker Kft. a fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködve gondoskodott a veszélyes termék forgalomból történő kivonásáról. A hatóság nyomon követi a visszahívott termékek sorsát is.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.
  • Többféle kiszerelés
  • Származási ország: Törökország
  • Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
  • Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte

Mi a teendő, ha van otthon ilyen termék?

A hatóság a vásárlókat arra kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!

A leggyakrabban hamisított fűszer

Korábbi cikkünkben írtunk róla, hogy gy több országot érintő ellenőrzés során aggasztó eredmények születtek, kiderült: az oregánót előszeretettel hamisítják Európa-szerte. A valódi oregánó előállítása ugyanis időigényes és költséges, míg a pótlására használt levelek könnyen és olcsón beszerezhetők. Ezek őrlés után az illat- és ízjegyeik révén megtévesztik a fogyasztókat.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu