Ez a közkedvelt fűszer azonnal lekerült a polcokról, semmiképp ne használja!

A Böllér-Ker Kft. termékvisszahívást rendelt el egyik saját termékük miatt. Az Oregánó morzsolt elnevezésű fűszer fogyasztása ugyanis élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent – tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A morzsolt oregánóban olívalevelet találtak, melynek veszélyessége miatt a termék visszahívását rendelte el a forgalmazó. A Böllér-Ker Kft. a fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködve gondoskodott a veszélyes termék forgalomból történő kivonásáról. A hatóság nyomon követi a visszahívott termékek sorsát is.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Oregánó morzsolt

Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.

Többféle kiszerelés

Származási ország: Törökország

Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.

Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte

Mi a teendő, ha van otthon ilyen termék?

A hatóság a vásárlókat arra kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!

A leggyakrabban hamisított fűszer

Korábbi cikkünkben írtunk róla, hogy gy több országot érintő ellenőrzés során aggasztó eredmények születtek, kiderült: az oregánót előszeretettel hamisítják Európa-szerte. A valódi oregánó előállítása ugyanis időigényes és költséges, míg a pótlására használt levelek könnyen és olcsón beszerezhetők. Ezek őrlés után az illat- és ízjegyeik révén megtévesztik a fogyasztókat.