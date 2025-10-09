1 órája
Mérgező szert találtak a maté teában, rendkívül veszélyes elfogyasztani
A magyar hatóság figyelmeztetést adott ki. Határértéket meghaladó növényvédőszer-maradvány miatt termékvisszahívást rendeltek el a népszerű maté teára.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszere (RASFF) figyelmeztetést adott ki egy Argentínából származó Yerba Maté tea tételre, amelyben határértéket meghaladó növényvédőszer-maradványt mutattak ki. A tea Csehországon keresztül Magyarországra is eljutott, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali termékvisszahívást rendelt el.
Mit lehet tudni a visszahívott maté teáról?
A visszahívott termék neve Yerba Maté Piporé Tradicional, 1 kilogrammos kiszerelésben kapható a boltokban. További fontos adatok:
- Vonalkód: 7793750000019
- LOT-szám: 0224
- Származási ország: Argentína
- Forgalmazó Magyarországon: Kamlesh Kft.
- Visszahívás oka: Határértéket meghaladó növényvédőszer-tartalom
Mi a teendő termékvisszahívás esetén?
Az NKFH közlése szerint a Kamlesh Kft. együttműködik a hatósággal, és saját hatáskörben elindította a termék visszahívását. Ha a fenti tételazonosítóval rendelkező Yerba Maté teát vásárolta, ne fogyassza el! A vállalkozás gondoskodik a termék visszagyűjtéséről és megsemmisítéséről, amit a hatóság nyomon követ.
Miért veszélyes a növényvédőszer-maradvány?
A növényvédőszerek (peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, amelyekkel a kártevő élőlényeket irtják. Bár a mezőgazdaságban fontos szerepük van, nagyobb mennyiségben az emberi szervezet számára mérgező lehet.
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) meghatározza az élelmiszerekben megengedett maximális növényvédőszer-maradvány-határértékeket, és ezek betartását a tagállami hatóságok – így Magyarországon az NKFH – folyamatosan ellenőrzik.
Egy holland áruban is növényvédőszert találtak
Mint arról korábban beszámoltunk, egy kínai eredetű fokhagymaszállítmányban a hatósági vizsgálatok nem engedélyezett növényvédőszer-maradványt mutattak ki, ezért azonnal termékvisszahívást rendeltek el. A kifogásolt termék Hollandián keresztül Magyarországra is eljutott.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!