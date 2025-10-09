október 9., csütörtök

Mérgező szert találtak a maté teában, rendkívül veszélyes elfogyasztani

Címkék#mérgező#tea#termékvisszahívás

A magyar hatóság figyelmeztetést adott ki. Határértéket meghaladó növényvédőszer-maradvány miatt termékvisszahívást rendeltek el a népszerű maté teára.

Kovács Alexandra

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszere (RASFF) figyelmeztetést adott ki egy Argentínából származó Yerba Maté tea tételre, amelyben határértéket meghaladó növényvédőszer-maradványt mutattak ki. A tea Csehországon keresztül Magyarországra is eljutott, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali termékvisszahívást rendelt el.

Termékvisszahívás mérgező anyag miatt a népszerű maté teára
 Határértéket meghaladó növényvédőszer-maradvány miatt termékvisszahívást rendeltek el a népszerű maté teára
Forrás: Kereskedelem és Fogyasztóvédelem Facebook-oldala / Illusztráció

Mit lehet tudni a visszahívott maté teáról?

A visszahívott termék neve Yerba Maté Piporé Tradicional, 1 kilogrammos kiszerelésben kapható a boltokban. További fontos adatok:

  • Vonalkód: 7793750000019
  • LOT-szám: 0224
  • Származási ország: Argentína
  • Forgalmazó Magyarországon: Kamlesh Kft.
  • Visszahívás oka: Határértéket meghaladó növényvédőszer-tartalom

Mi a teendő termékvisszahívás esetén?

Az NKFH közlése szerint a Kamlesh Kft. együttműködik a hatósággal, és saját hatáskörben elindította a termék visszahívását. Ha a fenti tételazonosítóval rendelkező Yerba Maté teát vásárolta, ne fogyassza el! A vállalkozás gondoskodik a termék visszagyűjtéséről és megsemmisítéséről, amit a hatóság nyomon követ.

Miért veszélyes a növényvédőszer-maradvány?

A növényvédőszerek (peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, amelyekkel a kártevő élőlényeket irtják. Bár a mezőgazdaságban fontos szerepük van, nagyobb mennyiségben az emberi szervezet számára mérgező lehet.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) meghatározza az élelmiszerekben megengedett maximális növényvédőszer-maradvány-határértékeket, és ezek betartását a tagállami hatóságok – így Magyarországon az NKFH – folyamatosan ellenőrzik.

Egy holland áruban is növényvédőszert találtak

Mint arról korábban beszámoltunk, egy kínai eredetű fokhagymaszállítmányban a hatósági vizsgálatok nem engedélyezett növényvédőszer-maradványt mutattak ki, ezért azonnal termékvisszahívást rendeltek el. A kifogásolt termék Hollandián keresztül Magyarországra is eljutott.

