3 órája
Veszélyes anyag került a népszerű bébiételbe, azonnali visszahívást rendelt el a Müller!
Semmiképp se adjon belőle gyermekének! A drogéria egyik közkedvelt termékében idegen anyagot találtak. A termékvisszahívást már meg is kezdte a Müller.
Idegen anyaggal szennyeződött egy, a Müller drogériákban kapható gyermekgríz. Azonnal kezdeményezték a termékvisszahívást.
Melyik gyermekgírzt érinti a termékvisszahívás?
A Himmeltau Gyermekgríz mézzel megnevezésű, 500 grammos kiszerelésű termékben találtak idegen anyagot, ezért a Müller Drogéria Magyarország Bt. a termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte – tájékoztatott honlapján a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
A visszahívott termék pontos adatai:
- Termék: Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig
- Márka: Himmeltau
- Kiszerelés: 500 gramm
- Minőségmegőrzési idő: 2026.07.02.
- Tételazonosító: RA25006601
- Származási hely: Kína
- Forgalmazó: Maresi Austria GmbH (Hollandia)
Dobja ki vagy vigye vissza!
A Müller a fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködésben, saját hatáskörben kivonta az érintett tételt a forgalomból, és megkezdte a termék visszahívását a fogyasztóktól is. A hatóság arra kéri a vásárlókat, amennyiben vettek a fenti adatoknak megfelelő terméket, semmiképp ne fogyasszák el, ne adják oda gyermeknek!
Ez már a második termékvisszahívás szerdán
Nemrég adtunk róla hírt, hogy egy kínai eredetű fokhagymaszállítmányt is kivontak a forgalomból, mert a hatósági vizsgálatok nem engedélyezett növényvédőszer-maradvány mutattak ki a termékben.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!