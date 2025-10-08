Veszélyes anyag került a népszerű bébiételbe, azonnali visszahívást rendelt el a Müller!

Idegen anyaggal szennyeződött egy, a Müller drogériákban kapható gyermekgríz. Azonnal kezdeményezték a termékvisszahívást.

A termékvisszahívást már meg is kezdte a Müller

Forrás: Kereskedelem és Fogyasztóvédelem Facebook-oldala / Illusztráció

Melyik gyermekgírzt érinti a termékvisszahívás?

A Himmeltau Gyermekgríz mézzel megnevezésű, 500 grammos kiszerelésű termékben találtak idegen anyagot, ezért a Müller Drogéria Magyarország Bt. a termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte – tájékoztatott honlapján a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A visszahívott termék pontos adatai:

Termék: Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig

Márka: Himmeltau

Kiszerelés: 500 gramm

Minőségmegőrzési idő: 2026.07.02.

Tételazonosító: RA25006601

Származási hely: Kína

Forgalmazó: Maresi Austria GmbH (Hollandia)

Dobja ki vagy vigye vissza!

A Müller a fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködésben, saját hatáskörben kivonta az érintett tételt a forgalomból, és megkezdte a termék visszahívását a fogyasztóktól is. A hatóság arra kéri a vásárlókat, amennyiben vettek a fenti adatoknak megfelelő terméket, semmiképp ne fogyasszák el, ne adják oda gyermeknek!

Ez már a második termékvisszahívás szerdán

Nemrég adtunk róla hírt, hogy egy kínai eredetű fokhagymaszállítmányt is kivontak a forgalomból, mert a hatósági vizsgálatok nem engedélyezett növényvédőszer-maradvány mutattak ki a termékben.