Hatósági vizsgálat

3 órája

Veszélyes anyag került a népszerű bébiételbe, azonnali visszahívást rendelt el a Müller!

Semmiképp se adjon belőle gyermekének! A drogéria egyik közkedvelt termékében idegen anyagot találtak. A termékvisszahívást már meg is kezdte a Müller.

Mester-Horváth Nikolett

Idegen anyaggal szennyeződött egy, a Müller drogériákban kapható gyermekgríz. Azonnal kezdeményezték a termékvisszahívást.

Termékvisszahívást rendeltek el egy bébiételre
A termékvisszahívást már meg is kezdte a Müller
Forrás: Kereskedelem és Fogyasztóvédelem Facebook-oldala / Illusztráció

Melyik gyermekgírzt érinti a termékvisszahívás?

A Himmeltau Gyermekgríz mézzel megnevezésű, 500 grammos kiszerelésű termékben találtak idegen anyagot, ezért a  Müller Drogéria Magyarország Bt. a termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte – tájékoztatott honlapján a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A visszahívott termék pontos adatai:

  • Termék: Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig
  • Márka: Himmeltau
  • Kiszerelés: 500 gramm
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.07.02.
  • Tételazonosító: RA25006601
  • Származási hely: Kína
  • Forgalmazó: Maresi Austria GmbH (Hollandia)

Dobja ki vagy vigye vissza!

A Müller a fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködésben, saját hatáskörben kivonta az érintett tételt a forgalomból, és megkezdte a termék visszahívását a fogyasztóktól is. A hatóság arra kéri a vásárlókat, amennyiben vettek a fenti adatoknak megfelelő terméket, semmiképp ne fogyasszák el, ne adják oda gyermeknek!

Ez már a második termékvisszahívás szerdán

Nemrég adtunk róla hírt, hogy egy kínai eredetű fokhagymaszállítmányt is kivontak a forgalomból, mert a hatósági vizsgálatok nem engedélyezett növényvédőszer-maradvány mutattak ki a termékben.

