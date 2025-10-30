1 órája
Több fűszert levettek a polcokról, ha megvásárolta, semmiképpen se fogyassza el!
Ha bármelyik fűszert megvette ezek közül, semmi esetre se fogyassza el. Termékvisszahívást rendeltek el mindegyikre.
Az Alanex Kft. által csomagolt és forgalmazott fűszerek közül többet is visszarendelt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Mint azt közösségi oldalukon is megosztották, a termékvisszahívás fűszerkeverékeket és fűszersókat is érint.
Olívalevél miatt volt szükség a termékvisszahívásra
A fűszerekben olívalevelet találtak, ezért volt szükség a termékek visszahívására. Az Alanex Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, illetve a termékek visszahívásáról is, a hatóság pedig nyomon követi a visszagyűjtött fűszerek sorsát.
Az érintett termékek adatai:
Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
Minőségmegőrzési idő: 2026.04.30.
Kiszerelés : 100 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Bulkshop pizza fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.06.02.
Kiszerelés : 100 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Bulkshop cajun fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.19
Kiszerelés : 50 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Bulkshop fajitas fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.06.02.
Kiszerelés : 50 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Ízműhely Chilis-magyaros fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.26.
Kiszerelés : 250 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Ízműhely Pecsenye fűszersó
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.23./2026.09.08.
Kiszerelés : 300 g/100g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Ízműhely Ropogós kacsa fűszersó
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.23./2026.09.15.
Kiszerelés : 350 g/33g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Mit tegyünk, ha van otthon a fűszerek közül valamelyik?
A hatóság jelezte, a termékek fogyasztása nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, ennek ellenére azt kérik, hogy akik megvásárolták az érintett fűszereket, azokat ne fogyasszák el.
Nem először volt probléma az oregánóval
A közelmúltban ugyancsak olívalevél jelenléte miatt kellett visszaívni egy oregánót, akkor a Böllér-Ker Kft. által forgalmazott fűszerrel akadtak gondok.
