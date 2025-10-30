október 30., csütörtök

Több fűszert levettek a polcokról, ha megvásárolta, semmiképpen se fogyassza el!

Címkék#olívalevél#fűszerek#termékvisszahívás

Ha bármelyik fűszert megvette ezek közül, semmi esetre se fogyassza el. Termékvisszahívást rendeltek el mindegyikre.

Az Alanex Kft. által csomagolt és forgalmazott fűszerek közül többet is visszarendelt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Mint azt közösségi oldalukon is megosztották, a termékvisszahívás fűszerkeverékeket és fűszersókat is érint.

termékvisszahívásban érintett fűszerek
Több fűszert is érint a termékvisszahívás
Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Facebook-oldala

Olívalevél miatt volt szükség a termékvisszahívásra

A fűszerekben olívalevelet találtak, ezért volt szükség a termékek visszahívására. Az Alanex Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, illetve a termékek visszahívásáról is, a hatóság pedig nyomon követi a visszagyűjtött fűszerek sorsát.

Az érintett termékek adatai:

Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
Minőségmegőrzési idő: 2026.04.30.
Kiszerelés : 100 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.

Termék megnevezése: Bulkshop pizza fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.06.02.
Kiszerelés : 100 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.

Termék megnevezése: Bulkshop cajun fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.19
Kiszerelés : 50 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.

Termék megnevezése: Bulkshop fajitas fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.06.02.
Kiszerelés : 50 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.

Termék megnevezése: Ízműhely Chilis-magyaros fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.26.
Kiszerelés : 250 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.

Termék megnevezése: Ízműhely Pecsenye fűszersó
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.23./2026.09.08.
Kiszerelés : 300 g/100g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.

Termék megnevezése: Ízműhely Ropogós kacsa fűszersó
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.23./2026.09.15.
Kiszerelés : 350 g/33g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.

Mit tegyünk, ha van otthon a fűszerek közül valamelyik?

A hatóság jelezte, a termékek fogyasztása nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, ennek ellenére azt kérik, hogy akik megvásárolták az érintett fűszereket, azokat ne fogyasszák el.

Nem először volt probléma az oregánóval

A közelmúltban ugyancsak olívalevél jelenléte miatt kellett visszaívni egy oregánót, akkor a Böllér-Ker Kft. által forgalmazott fűszerrel akadtak gondok.

