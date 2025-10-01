1 órája
Fémdarabokat találtak a közkedvelt élelmiszerben, a hatóság elrendelte a megsemmisítését
Egy Magyarországra is importált élelmiszerben fémdarabokat találtak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali termékvisszahívást rendelt el.
Bár hazáknak nincs tengere, sokan mégis előszeretettel fogyasztják a tenger gyümölcseit. A fogyasztóvédelem egy ilyen élelmiszer kapcsán adott ki termékvisszahívást – egy külföldről beszállított termékben ugyanis fémdarabokat találtak. Mutatjuk, mit tegyen, ha ilyet vásárolt.
Fémdarabok a rákfarokban
Az NKFH-hoz október elsején érkezett jelzés az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén keresztül. Egy Kínában előállított és Magyarországra is importált termékben ugyanis idegen anyagot azonosítottak.
A rákfarokba fémdarabok kerültek, fogyasztása nem biztonságos. Az NKFH a riasztást követően haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett Fishmarket Kereskedőház Kft-vel és elindult a termék visszahívása.
A termékvisszahívás részletei
Ha ilyen terméket vásárolt a közelmúltban, semmiképp se fogyassza el:
- Megnevezése: Louisiana folyami rákfarok
- Márka: Blue
- Tételszám: TZO 24061
- Minőségmegőrzési idő: 2026.06.30.
- Kiszerelés: 1 kg
Fogyasztása veszélyes lehet, így az élelmiszerhatóság arra kéri a lakosságot, minél előbb vigyék vissza. Ha már fogyasztott belőle, és egészségügyi problémát tapasztal, forduljon orvoshoz és jelezze a hatóságnak. A visszagyűjtött termékek megsemmisítésre, illetve elszállításra kerülnek, melynek folyamatát az NKFH nyomon kíséri.
Ez a termék súlyosan károsíthatja a vesét és az idegrendszert is
Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember végén az Európai Unió riasztása alapján több népszerű mintás zománc bögréből és kulcstartóból nehézfémek kioldódását mutatták ki. A termékek Magyarországon is forgalomba kerültek, ezért azonnali termékvisszahívás indult.
