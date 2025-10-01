Fémdarabokat találtak a közkedvelt élelmiszerben, a hatóság elrendelte a megsemmisítését

Bár hazáknak nincs tengere, sokan mégis előszeretettel fogyasztják a tenger gyümölcseit. A fogyasztóvédelem egy ilyen élelmiszer kapcsán adott ki termékvisszahívást – egy külföldről beszállított termékben ugyanis fémdarabokat találtak. Mutatjuk, mit tegyen, ha ilyet vásárolt.

Termékvisszahívást rendeltek el a termékből

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Fémdarabok a rákfarokban

Az NKFH-hoz október elsején érkezett jelzés az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén keresztül. Egy Kínában előállított és Magyarországra is importált termékben ugyanis idegen anyagot azonosítottak.

A rákfarokba fémdarabok kerültek, fogyasztása nem biztonságos. Az NKFH a riasztást követően haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett Fishmarket Kereskedőház Kft-vel és elindult a termék visszahívása.

A termékvisszahívás részletei

Ha ilyen terméket vásárolt a közelmúltban, semmiképp se fogyassza el:

Megnevezése: Louisiana folyami rákfarok

Márka: Blue

Tételszám: TZO 24061

Minőségmegőrzési idő: 2026.06.30.

Kiszerelés: 1 kg

Fogyasztása veszélyes lehet, így az élelmiszerhatóság arra kéri a lakosságot, minél előbb vigyék vissza. Ha már fogyasztott belőle, és egészségügyi problémát tapasztal, forduljon orvoshoz és jelezze a hatóságnak. A visszagyűjtött termékek megsemmisítésre, illetve elszállításra kerülnek, melynek folyamatát az NKFH nyomon kíséri.

