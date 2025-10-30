Ha ilyen ásványvizet vett, meg ne igya!

Népszerű ásványvizet hívott vissza a fogyasztóvédelem. Egy önellenőrzés során derült ki a hiba, ezért volt szükség a termékvisszahívásra.

Termékvisszahívás: közkedvelt ásványvizet vetetett le a polcokról a fogyasztóvédelem

Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Facebook-oldala

Termékvisszahívás: önellenőrzésen derült ki a gond

Az Auchan Magyarország Kft. az általuk forgalmazott 1,5 literes Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mert a termékben egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai eltérést mutattak ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Mint írják, a cég a hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a termékek forgalomból történő kivonásáról, és a fogyasztóktól történő visszahívásáról is. Az eljárást és a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását a fogyasztóvédelem nyomon követi.

Az érintett termék adatai:

Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L

Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.

Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség

Mi a teendő, ha vettünk ilyen vizet?

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben vettek ilyen vizet, azt ne igyák meg.