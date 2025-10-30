53 perce
Ha ilyen ásványvizet vett, meg ne igya!
Sokak által kedvelt ásványvizet vetetett le a polcokról a fogyasztóvédelem. A termékvisszahívásban érintett vizet nem szabad elfogyasztani!
Népszerű ásványvizet hívott vissza a fogyasztóvédelem. Egy önellenőrzés során derült ki a hiba, ezért volt szükség a termékvisszahívásra.
Termékvisszahívás: önellenőrzésen derült ki a gond
Az Auchan Magyarország Kft. az általuk forgalmazott 1,5 literes Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mert a termékben egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai eltérést mutattak ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Mint írják, a cég a hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a termékek forgalomból történő kivonásáról, és a fogyasztóktól történő visszahívásáról is. Az eljárást és a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását a fogyasztóvédelem nyomon követi.
Az érintett termék adatai:
- Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L
- Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.
- Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.
- Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség
Mi a teendő, ha vettünk ilyen vizet?
A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben vettek ilyen vizet, azt ne igyák meg.
