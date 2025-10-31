október 31., péntek

Farkas névnap

Kecskemét

Híres kecskeméti emberek nyomában a református temetőben

Csendesen emlékeztek, miközben a város múltjáról is tanultak. Halottak napjához közeledve a kecskeméti Wojtyla Barátság Központ sorsközössége látogatást tett a Református Temetőbe, ahol híres kecskemétiek nyomában járva emlékeztek a város életében fontos szerepet betöltő ismert személyekre. A sírok között Zilahi Kálmán temetővezető kalauzolta el őket.

Sebestyén Hajnalka

A wojtylások elmondták: a temető számos sírhelyénél jártak halottak napja előtt. Megtekintették többek között dr. Kálmán Lajos tanár, zenepedagógus, dr. Svébis Mihály kórházigazgató, Alföldiné Dobozi Eszter költő, a Kodály Iskola egykori igazgatónője, Fuxreiter András ásványgyűjtő, dr. Ittzés Mihály zenepedagógus, Orosz László irodalomtörténész, valamint Székely György régész, numizmatikus sírhelyét. 

megemlékeztek a református temetőben
A temető számos sírhelyénél jártak halottak napja előtt a kecskeméti Wojtyla Barátság Központ sorsközösségének tagjai
Fotó: Wojtyla Központ

A Wojtyla rászorultjai ezt követően a népkonyha egykori hűséges önkéntese, Klingert Gizella (1943–2025) síremlékéhez is „elzarándokoltak”. E séta nemcsak a kegyelet kifejezését szolgálta, a nehéz sorsú emberek a város közelmúltjában úgyszintén elmélyedhettek.

temetőlátogatás Kecskeméten
A temetőben csendben emlékeztek meg a város szülötteiről
Fotó: Wojtyla Központ

