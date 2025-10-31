Híres kecskeméti emberek nyomában a református temetőben

A wojtylások elmondták: a temető számos sírhelyénél jártak halottak napja előtt. Megtekintették többek között dr. Kálmán Lajos tanár, zenepedagógus, dr. Svébis Mihály kórházigazgató, Alföldiné Dobozi Eszter költő, a Kodály Iskola egykori igazgatónője, Fuxreiter András ásványgyűjtő, dr. Ittzés Mihály zenepedagógus, Orosz László irodalomtörténész, valamint Székely György régész, numizmatikus sírhelyét.

A temető számos sírhelyénél jártak halottak napja előtt a kecskeméti Wojtyla Barátság Központ sorsközösségének tagjai

Fotó: Wojtyla Központ

A Wojtyla rászorultjai ezt követően a népkonyha egykori hűséges önkéntese, Klingert Gizella (1943–2025) síremlékéhez is „elzarándokoltak”. E séta nemcsak a kegyelet kifejezését szolgálta, a nehéz sorsú emberek a város közelmúltjában úgyszintén elmélyedhettek.

A temetőben csendben emlékeztek meg a város szülötteiről

Fotó: Wojtyla Központ