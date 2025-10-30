Méltó búcsú a pénztárca szorításában: ennyibe kerül ma egy temetés Kecskeméten

Ahogy az októberi szél lehullott leveleket sodor a temetők ösvényein, és az első gyertyák fénye megcsillan a sírkövek között, sokan készülünk arra, hogy ismét ellátogassunk szeretteink nyughelyéhez. Mindenszentek és halottak napja nemcsak az emlékezés ünnepe, hanem a tiszteletadásé is, amikor csendben mondunk köszönetet azoknak, akik már nincsenek közöttünk. Ebben az időszakban azonban sok család szembesül azzal a nehéz kérdéssel: mennyibe kerül ma méltó módon elbúcsúzni valakitől? A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. segítségével összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a temetkezési szokásokról, a temetési költségekről és a változó hagyományokról.

A temetési költségek miatt egyre többen választják az urnás temetést

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Egyre több az urnás temetés

Az elmúlt években Magyarországon – és világszerte is – látványosan átalakultak a temetkezési szokások.

Míg 5–10 évvel ezelőtt a temetések kétharmada koporsós formában történt, ma már az egyharmadot sem éri el ez az arány – mondta el érdeklődésünkre Herczeg Anikó, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. temetőgazdálkodási vezetője.

A változás mögött több ok húzódik meg. Az urnás temetés jóval költséghatékonyabb, mint a hagyományos koporsós, emellett sokkal több lehetőséget kínál a hamvak elhelyezésére: urnafülkében, urnasírban, kriptában, szóróparcellában, sőt – a jogszabályoknak megfelelően – akár otthon is elhelyezhető az urna.

Az urnás sírhelyek ráadásul kevesebb utógondozást igényelnek, ezért sok család ezt a formát választja. Ez nemcsak anyagi, hanem praktikus döntés is lehet, különösen azok számára, akik messzebb élnek a temetőtől, és nehezebben tudják rendszeresen gondozni a sírhelyet – tette hozzá a temetőgazdálkodási vezető.

Sokat változott a búcsúztatás formája

A búcsúztatás formája szintén sokat változott az utóbbi években. A temetések lehetnek egyházi (felekezeti) vagy polgári jellegűek. Utóbbi esetben akár egy családtag, barát is elbúcsúztathatja az elhunytat.

A legbensőségesebb és legszemélyesebb pillanatok ezek, amikor a búcsú szavai olyan ember szájából hangzanak el, aki igazán ismerte az elhunytat. Egyre gyakrabban találkozunk ezzel az igénnyel is – hangsúlyozta Herczeg Anikó.