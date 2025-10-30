54 perce
Méltó búcsú a pénztárca szorításában: ennyibe kerül ma egy temetés Kecskeméten
Közeledik mindenszentek és halottak napja. Ennek apropóján a temetkezési szokások változásáról, a temetési költségekről és az emlékezés emberi oldaláról kérdeztük a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t.
Ahogy az októberi szél lehullott leveleket sodor a temetők ösvényein, és az első gyertyák fénye megcsillan a sírkövek között, sokan készülünk arra, hogy ismét ellátogassunk szeretteink nyughelyéhez. Mindenszentek és halottak napja nemcsak az emlékezés ünnepe, hanem a tiszteletadásé is, amikor csendben mondunk köszönetet azoknak, akik már nincsenek közöttünk. Ebben az időszakban azonban sok család szembesül azzal a nehéz kérdéssel: mennyibe kerül ma méltó módon elbúcsúzni valakitől? A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. segítségével összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a temetkezési szokásokról, a temetési költségekről és a változó hagyományokról.
Egyre több az urnás temetés
Az elmúlt években Magyarországon – és világszerte is – látványosan átalakultak a temetkezési szokások.
Míg 5–10 évvel ezelőtt a temetések kétharmada koporsós formában történt, ma már az egyharmadot sem éri el ez az arány – mondta el érdeklődésünkre Herczeg Anikó, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. temetőgazdálkodási vezetője.
A változás mögött több ok húzódik meg. Az urnás temetés jóval költséghatékonyabb, mint a hagyományos koporsós, emellett sokkal több lehetőséget kínál a hamvak elhelyezésére: urnafülkében, urnasírban, kriptában, szóróparcellában, sőt – a jogszabályoknak megfelelően – akár otthon is elhelyezhető az urna.
Az urnás sírhelyek ráadásul kevesebb utógondozást igényelnek, ezért sok család ezt a formát választja. Ez nemcsak anyagi, hanem praktikus döntés is lehet, különösen azok számára, akik messzebb élnek a temetőtől, és nehezebben tudják rendszeresen gondozni a sírhelyet – tette hozzá a temetőgazdálkodási vezető.
Sokat változott a búcsúztatás formája
A búcsúztatás formája szintén sokat változott az utóbbi években. A temetések lehetnek egyházi (felekezeti) vagy polgári jellegűek. Utóbbi esetben akár egy családtag, barát is elbúcsúztathatja az elhunytat.
A legbensőségesebb és legszemélyesebb pillanatok ezek, amikor a búcsú szavai olyan ember szájából hangzanak el, aki igazán ismerte az elhunytat. Egyre gyakrabban találkozunk ezzel az igénnyel is – hangsúlyozta Herczeg Anikó.
A búcsúztatás ma már nem tartozik a temetkezési szolgáltatások kötelező körébe, így a család maga döntheti el, kivel és hogyan kívánja lezárni a búcsú pillanatát.
Temetési költségek: a méltó búcsú ára
Mennyibe kerül egy temetés? A temetési szolgáltatások díjai régiónként, településenként és szolgáltatónként is jelentősen eltérhetnek. Egy temetés költsége több tételből áll össze: a kórházból való elszállítástól a sírhely betemetéséig.
Egy egyszerű hamvasztás, amely tartalmazza a hamvasztási díjat, kellékcsomagot, a kiszállítást, a hűtést és a hamvasztóüzembe történő szállítást, 110–120 ezer forintba kerül.
A kecskeméti és hetényegyházi köztemetőkben az árak a következőképpen alakulnak:
- Urnás temetés: 250–350 ezer forint
- Koporsós temetés: 350–500 ezer forint
Ezek az összegek minden olyan szolgáltatást tartalmaznak, amely által a temetés teljes körűvé válik. Ugyanakkor nem tartalmazzák a virágokat, koszorúkat, újsághirdetést, halotti tort vagy a búcsúztatás költségét.
Az árakat leginkább a sírhelyek típusai befolyásolják – más árfekvésű egy urnafülke, egy kétszemélyes sírhely vagy egy családi kripta. Jelentős eltérés lehet a temetési kellékek (koporsó, urna, sírjelző, rögfogó stb.) között is.
A temetési szolgáltatások között nagy a különbség, ezért – bármilyen nehéz is ilyenkor – érdemes több szolgáltatótól ajánlatot kérni – hívta fel a figyelmet a szakember, hiszen sokszor csak utólag derül ki, hogy egyes tételek igény szerint variálhatók, és ezzel a család terhei is csökkenthetők.
A tavalyi év statisztikája
2024-ben a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 1 082 szertartást szervezett meg a kecskeméti és hetényegyházi köztemetőkben – ez 22-vel több volt, mint az előző évben.
A temetések megoszlása:
- Koporsós temetés: 307 alkalom (28,4%)
- Urnás temetés: 655 alkalom (60,5%)
- Szórásos temetés: 120 alkalom (11,1%)
Emellett 188 urna került haza a családokhoz – vagyis az elhunyt hamvait otthon őrzik –, és 69 közköltséges temetés történt, amikor az önkormányzat gondoskodott az elhunyt eltemetéséről.
Mindkét szám növekedést mutat az előző évhez képest, ami jelzi, hogy egyre több család választja a hamvak otthoni elhelyezését, illetve hogy sajnos nő azok száma is, akiknek nincs hozzátartozójuk vagy anyagi lehetőségük a temetésre.
Közköltséges temetés – amikor az önkormányzat segít
Ha nincs vagy nem található az eltemettetésre köteles személy, vagy az nem gondoskodik az elhunyt eltemetéséről, a haláleset helye szerinti önkormányzat polgármestere intézkedik a közköltségen történő temetésről. Ezt a szociális igazgatásról és szociális szolgáltatásokról szóló törvény alapján végzik, a sírhelydíjakat és temetői szolgáltatások díjait pedig a 33/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet szabályozza.
A temetkezés jogi oldala – a sírhely feletti rendelkezési jog
A 1999. évi XLIII. törvény és a 145/1999. (X.1.) kormányrendelet szabályozza a temetőkkel és temetkezéssel kapcsolatos rendelkezéseket. A sírhely felett az rendelkezik, aki megváltotta – általában ez egybeesik az eltemettetővel.
A rendelkezési jog kiterjed:
- a temetési helyre temethető elhunytak körének meghatározására,
- a sírjel, síremlék állítására,
- a sírhely gondozására.
A használati idő koporsós temetésnél legalább 25 év, urnás elhelyezésnél legalább 10 év. Lejárat után a hozzátartozók meghosszabbíthatják a sírhelyhasználatot, elsőbbséget élvezve minden más igénnyel szemben.
Csendes fények, örök emlékek
Ahogy elérkezik november első napja, a temetők megtelnek virágokkal, koszorúkkal, mécsesekkel. A csöndben felidézzük a hiányt, a nevetéseket, azokat a pillanatokat, amelyek csak az emlékeinkben élnek tovább. Minden gyertyaláng egy történetet mesél, egy életet, amely nyomot hagyott bennünk. És bár az árak, a törvények, a szokások változnak, az emlékezés nem múlik el soha.
