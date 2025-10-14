október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos tájékoztatás!

3 órája

Jön a teljes pályazár az M5-ösön, közlekedési kisokossal segítünk eligazodni a munkálatok alatt

Címkék#M5-ös autópálya#pályazár#útépítési munkálat

Az M44-es gyorsforgalmi út építése újabb szakaszhoz érkezett, a munkálatok idején rendőri irányítás mellett folyik a forgalom. Október 14. és 19. között éjszakánként teljes pályazárakra, napközben pedig sávelhúzásokra kell készülniük az autósoknak az M5-ös autópályán.

Orosz Fanni Flóra

Mint arról korábban beszámoltunk, az M44 gyorsforgalmi út építése miatt az M5-ös autópályán Kecskemét térségében hídgerenda- és portálszerkezet-beemelési munkálatokat végeznek. A munkák október 14-én, hétfőn kezdődtek, és várhatóan október 19-ig tartanak a 71-es és 77-es kilométerszelvények között, mindkét irányban teljes pályazárra kel számítani.

Teljes pályazárra kell számítaniuk az autósoknak az M5-ösön
Teljes pályazár lesz érvényben az M5-ös autópályán
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A forgalmat időszakosan megállítják, teljes pályazárra is számítani kell amikor a beemelési műveletek zajlanak. Az AKA Zrt. a közlekedők türelmét és megértését kéri.

Teljes pályazár az M5-ös autópályán

A munkálatok ideje alatt minden este 18:00 órától másnap hajnali 3:00-ig, illetve 6:00 óráig időszakos teljes pályazár lép életbe az M5-ös autópályán, rendőri irányítás mellett. 

A portálszerkezetek beemelésének idején 18:00 és 3:00 óra között zárják le időszakosan a pályát, míg a hídgerendák beemelésekor 18:00 és másnap reggel 6:00 óra között. A munkavégzés ideje alatt a forgalmat mindkét irányból megállítják, majd a beemelések után újraindítják.

Napközben irányonként kétszer két sávon haladhat a forgalom, de a meglévő sávelhúzás mellett a haladósávot is lezárják, így csak az előzősáv marad nyitva. Az érintett útszakaszon 60 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, amit a változtatható jelzésképű táblák (VJT) is jeleznek.

Portálszerkezet-beemelési munkálatok október 14. és 17. között

Október 14. és 17. között a portálszerkezetek beemelése miatt időszakosan teljes pályazár lesz érvényben.

  • Október 14. és 16. között a Szeged felől Budapest irányába tartó szakaszon, 
  • október 17-én pedig a Budapest felől Szeged felé tartó oldalon zajlanak a munkálatok.

A beemelés idején a meglévő sávelhúzás mellett a haladósávot lezárják, és a forgalom csak az előzősávon haladhat. A munkálatok idején rendőri irányítás biztosítja a forgalom biztonságos leállítását és újraindítását.

Október 16-án és 17-én az autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Kecskemét-Észak csomópontban a felhajtó forgalmat is időszakosan megállítják. A tengelysúlymérő állomás október 16-án 20:00 órától október 18-án 8:00 óráig nem üzemel.

Hídgerenda-beemelés október 14. és 19. között

A hídgerendák beemelése október 14. és 19. között zajlik, várhatóan minden este 18:00 órától reggel 6:00 óráig. A műveletek idején az M5-ös autópályán mindkét irányban időszakos, teljes pályazár lép életbe, a forgalmat rendőri irányítás mellett teljesen megállítják. Napközben irányonként két sáv marad nyitva, de a 60 km/h sebességkorlátozás végig érvényben marad.

A munkálatok várhatóan október 19-én fejeződnek be, azonban az AKA Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy nem várt események esetén az ütemterv módosulhat. A társaság a változtatás jogát fenntartja.

A fejlesztések célja

Az M44 gyorsforgalmi út és az M5-ös autópálya csomópontjának építése az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában zajlik. A projekt célja, hogy az M5 autópálya, az M44 gyorsforgalmi út és az 5-ös főút minden irányból közvetlenül elérhető és elhagyható legyen. Az új, teljes értékű közlekedési csomópont megépítése jelentősen javítja a térség elérhetőségét, csökkenti a torlódásokat, valamint tehermentesíti a Kecskemét és Békéscsaba közötti közlekedést.

A beruházás befejezésével az M5-ös autópályán és az M44-esen közlekedők számára gyorsabb, biztonságosabb és átláthatóbb forgalmi rend jön létre. Az AKA Zrt. és az üzemeltető A-WAY Zrt. arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, tartsák be a sebességkorlátozásokat, és vigyázzanak a munkaterületeken dolgozókra.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu