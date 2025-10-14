3 órája
Jön a teljes pályazár az M5-ösön, közlekedési kisokossal segítünk eligazodni a munkálatok alatt
Az M44-es gyorsforgalmi út építése újabb szakaszhoz érkezett, a munkálatok idején rendőri irányítás mellett folyik a forgalom. Október 14. és 19. között éjszakánként teljes pályazárakra, napközben pedig sávelhúzásokra kell készülniük az autósoknak az M5-ös autópályán.
Mint arról korábban beszámoltunk, az M44 gyorsforgalmi út építése miatt az M5-ös autópályán Kecskemét térségében hídgerenda- és portálszerkezet-beemelési munkálatokat végeznek. A munkák október 14-én, hétfőn kezdődtek, és várhatóan október 19-ig tartanak a 71-es és 77-es kilométerszelvények között, mindkét irányban teljes pályazárra kel számítani.
A forgalmat időszakosan megállítják, teljes pályazárra is számítani kell amikor a beemelési műveletek zajlanak. Az AKA Zrt. a közlekedők türelmét és megértését kéri.
Teljes pályazár az M5-ös autópályán
A munkálatok ideje alatt minden este 18:00 órától másnap hajnali 3:00-ig, illetve 6:00 óráig időszakos teljes pályazár lép életbe az M5-ös autópályán, rendőri irányítás mellett.
A portálszerkezetek beemelésének idején 18:00 és 3:00 óra között zárják le időszakosan a pályát, míg a hídgerendák beemelésekor 18:00 és másnap reggel 6:00 óra között. A munkavégzés ideje alatt a forgalmat mindkét irányból megállítják, majd a beemelések után újraindítják.
Napközben irányonként kétszer két sávon haladhat a forgalom, de a meglévő sávelhúzás mellett a haladósávot is lezárják, így csak az előzősáv marad nyitva. Az érintett útszakaszon 60 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, amit a változtatható jelzésképű táblák (VJT) is jeleznek.
Portálszerkezet-beemelési munkálatok október 14. és 17. között
Október 14. és 17. között a portálszerkezetek beemelése miatt időszakosan teljes pályazár lesz érvényben.
- Október 14. és 16. között a Szeged felől Budapest irányába tartó szakaszon,
- október 17-én pedig a Budapest felől Szeged felé tartó oldalon zajlanak a munkálatok.
A beemelés idején a meglévő sávelhúzás mellett a haladósávot lezárják, és a forgalom csak az előzősávon haladhat. A munkálatok idején rendőri irányítás biztosítja a forgalom biztonságos leállítását és újraindítását.
Október 16-án és 17-én az autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Kecskemét-Észak csomópontban a felhajtó forgalmat is időszakosan megállítják. A tengelysúlymérő állomás október 16-án 20:00 órától október 18-án 8:00 óráig nem üzemel.
Hídgerenda-beemelés október 14. és 19. között
A hídgerendák beemelése október 14. és 19. között zajlik, várhatóan minden este 18:00 órától reggel 6:00 óráig. A műveletek idején az M5-ös autópályán mindkét irányban időszakos, teljes pályazár lép életbe, a forgalmat rendőri irányítás mellett teljesen megállítják. Napközben irányonként két sáv marad nyitva, de a 60 km/h sebességkorlátozás végig érvényben marad.
A munkálatok várhatóan október 19-én fejeződnek be, azonban az AKA Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy nem várt események esetén az ütemterv módosulhat. A társaság a változtatás jogát fenntartja.
A fejlesztések célja
Az M44 gyorsforgalmi út és az M5-ös autópálya csomópontjának építése az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában zajlik. A projekt célja, hogy az M5 autópálya, az M44 gyorsforgalmi út és az 5-ös főút minden irányból közvetlenül elérhető és elhagyható legyen. Az új, teljes értékű közlekedési csomópont megépítése jelentősen javítja a térség elérhetőségét, csökkenti a torlódásokat, valamint tehermentesíti a Kecskemét és Békéscsaba közötti közlekedést.
A beruházás befejezésével az M5-ös autópályán és az M44-esen közlekedők számára gyorsabb, biztonságosabb és átláthatóbb forgalmi rend jön létre. Az AKA Zrt. és az üzemeltető A-WAY Zrt. arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, tartsák be a sebességkorlátozásokat, és vigyázzanak a munkaterületeken dolgozókra.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Új MOHU ruhagyűjtő-konténer segíti a környezettudatos lakosokat Izsákon