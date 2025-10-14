Jön a teljes pályazár az M5-ösön, közlekedési kisokossal segítünk eligazodni a munkálatok alatt

Mint arról korábban beszámoltunk, az M44 gyorsforgalmi út építése miatt az M5-ös autópályán Kecskemét térségében hídgerenda- és portálszerkezet-beemelési munkálatokat végeznek. A munkák október 14-én, hétfőn kezdődtek, és várhatóan október 19-ig tartanak a 71-es és 77-es kilométerszelvények között, mindkét irányban teljes pályazárra kel számítani.

Teljes pályazár lesz érvényben az M5-ös autópályán

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A forgalmat időszakosan megállítják, teljes pályazárra is számítani kell amikor a beemelési műveletek zajlanak. Az AKA Zrt. a közlekedők türelmét és megértését kéri.

A munkálatok ideje alatt minden este 18:00 órától másnap hajnali 3:00-ig, illetve 6:00 óráig időszakos teljes pályazár lép életbe az M5-ös autópályán, rendőri irányítás mellett.

A portálszerkezetek beemelésének idején 18:00 és 3:00 óra között zárják le időszakosan a pályát, míg a hídgerendák beemelésekor 18:00 és másnap reggel 6:00 óra között. A munkavégzés ideje alatt a forgalmat mindkét irányból megállítják, majd a beemelések után újraindítják.

Napközben irányonként kétszer két sávon haladhat a forgalom, de a meglévő sávelhúzás mellett a haladósávot is lezárják, így csak az előzősáv marad nyitva. Az érintett útszakaszon 60 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, amit a változtatható jelzésképű táblák (VJT) is jeleznek.

Portálszerkezet-beemelési munkálatok október 14. és 17. között

Október 14. és 17. között a portálszerkezetek beemelése miatt időszakosan teljes pályazár lesz érvényben.

Október 14. és 16. között a Szeged felől Budapest irányába tartó szakaszon,

október 17-én pedig a Budapest felől Szeged felé tartó oldalon zajlanak a munkálatok.

A beemelés idején a meglévő sávelhúzás mellett a haladósávot lezárják, és a forgalom csak az előzősávon haladhat. A munkálatok idején rendőri irányítás biztosítja a forgalom biztonságos leállítását és újraindítását.

Október 16-án és 17-én az autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Kecskemét-Észak csomópontban a felhajtó forgalmat is időszakosan megállítják. A tengelysúlymérő állomás október 16-án 20:00 órától október 18-án 8:00 óráig nem üzemel.