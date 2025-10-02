Ezt az 5 dolgot most tegye meg, ha biztonságban akar közlekedni a csúszós utakon – videó

A nyári hőség ugyan az ősz első heteiben is érezhető volt, az októberrel azonban megérkeztek a reggeli csípős hidegek. Bár havazásra egy jó darabig még nem kell számítani, a nyirkos, helyenként fagyos utakra nem árt időben felkészülni. Az autó téli felkészítése azonban nem csupán a téli gumi felszereléséből áll, egyéb fontos teendők is vannak. Hogy pontosan mik azok, arról Jakubek Istvánt, a Ceglédi úti Hungaro Rental Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.

A téli gumik felszerelésén túl számos fontos teendője van az autósoknak a hideg idő beköszöntével

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A téli gumik felszerelése

Akinek a járművén négyévszakos gumi van, az ezt a kört megspórolta, aki viszont még nyári gumival furikázik, annak már aktuális a csere.

Akkor érdemes megejteni a cserét, ha az aszfalt hőmérséklete tartósan 7 fok alá csökken. Ezt sokan az utolsó pillanatra halogatják. Mivel október elején esedékes a céges flották gumicseréje is, érdemes korábban vinni az autót a szerelőhöz, hogy ne kelljen sokat várni

– árulta el Jakubek István.

A fényszóró ebben az időszakban különösen fontos

Ahogy közeledik a tél, a nappalok egyre rövidülnek és korábban sötétedik, így a megváltozott látási viszonyokhoz is alkalmazkodni kell.

„A fényszórók beállításánál nem csupán annak erősségére kell ügyelni, a vetítésképet sem árt leellenőrizni. Ráadásul idővel a fényszórók burkolata kopik, mattul, amit szintén nem szabad félvállról venni” – tanácsolta a szakértő.

Jön a párás, lejegesedett ablakok időszaka

Nem csupán a levegő hűl le ősszel, a csapadék mennyisége is megnő, így gyakrabban száll be az ember vizes cipőben, kabátban az autóba. Ha a pára akkor sem tűnik el az ablakról, amikor a levegőt fújatunk rá, akkor lehetséges, hogy a pollenszűrővel van a gond – ezzel szintén szakemberhez kell fordulni.

„Van azonban olyan, amit az ember maga is megtehet különösebb szakértelem nélkül. Ha az ablaktörlő lapát csíkot húz vagy nyomot hagy, érdemes új gumit beszerezni rájuk. A nyári ablakmosó folyadékot pedig el kell használni, ki kell nyomni és télivel feltölteni, ennek ugyanis jóval alacsonyabb a fagyáspontja” – javasolta Jakubek István.