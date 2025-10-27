Ne nyissa meg! NEAK-névvel érkező SMS terjed, sokan már megkapták

A telefonos csalók mindig valami kreatív, új ötlettel állnak elő, amivel átverhetik az embereket. Az MTI tájékoztatása szerint, egyre több csalás történik mostanában a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével visszaélve.

Újabb trükkel próbálkoznak a telefonos csalók

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

A telefonos csalók törik a magyar nyelvet

Adathalász SMS-ben élnek vissza a NEAK nevével – közölte az alapkezelő hétfőn az MTI-vel. Az elmúlt időszakban a közlemény alapján, többen is kaptak „NEAK TAJ-kártya megerősítése” tárgyú SMS-t. Az üzenet tört magyarsággal próbálja közölni, hogy az illetőnek lejárt a TAJ-kártyája.

Nem szabad mindent elhinni!

Az alapkezelő azt kérte, hogy az üzenetet senki ne nyissa meg, az félrevezető spam-üzenet, nem a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származik. Hangsúlyozták, hogy a NEAK semmilyen formában nem küld SMS-t ügyfeleinek, főleg nem lejárt TAJ-kártyáról, tekintve, hogy a tb-azonosítójelet tartalmazó hatósági igazolvány olyan okmány, ami nem jár le!

Egyik csalás követi a másikat

Korábban egy Szerencse Klub néven hirdető hamis cég a mesterséges intelligencia felhasználásával próbálta megtéveszteni a szerencsejátékosokat. AI segítségével olyan videókat készítettek, melyek látszatra tűnhettek úgy, hogy a Szerencsejáték Zrt. üzeneteit továbbítják, de a társaság felhívta a figyelmet arra, hogy ez a videó átverés!

Egy másik eset során a csalók a „Kiber Pajzs Biztonsági Szolgálat” nevében telefonáltak, és állítólagos gyanús pénzmozgásokra hivatkozva próbáltak rávenni ügyfeleket arra, hogy pénzüket egy „technikai számlára” utalják, ami szintén egy jó nagy átverés volt csak.

Még cipőbolt nevével is képesek csalni. Több hamis Deichmann webshop és közösségi oldal jelent meg az interneten korábban. A cipőkereskedelmi hálózat közleményben hívta fel a figyelmet, hogy ezek az oldalak csalásra épülnek: nyereményautót, készpénzt vagy utalványt ígérnek a felhasználóknak, valójában azonban átverésről van szó!