Zenei csillagok születtek, 25 éves lett a Kecskeméti Zenészegylet fesztiválja
Szombaton rendezték meg a Kecskeméti Zenészegylet XXV. Tehetségkutató és Tehetséggondozó Fesztiválját a Hírös Agóra Hetényegyházi Közösségi Házában. A tehetségkutató egy sokszínű fesztivállá vált, ahol műfajok sokasága képviseltette magát.
A Kecskeméti Zenészegylet nagy múltú zenei seregszemléje idén is nagy sikert aratott. A tehetségkutató legjobb fellépői komoly nyereményeket kaptak a zsűri értékelése alapján.
Jubileumi ünnepség része volt a tehetségkutató
25 éve alakult meg a Kecskeméti Zenészegylet, az egyesület ezt a szép jubileumot méltón szerette volna megünnepelni. Ennek jegyében hirdették meg a nyár végén a tehetségkutató fesztivált, amelyre az egész országból jelentkeztek együttesek, hangszeresek és énekesek – tudtuk meg Szénási Pál Bertalantól, az egyesület elnökétől.
Az ország számos pontjáról neveztek a zenészek
Összesen 40 formáció adta be a pályázatát a tehetségkutatóra. A felkért szakmai zsűri – amely ismert és neves zenei szakemberekből állt – előzetesen áttekintette a beküldött hang és videó anyagokat, bemutatkozókat és a kiválasztás eredményeképpen 19 fellépőnek adott lehetőséget a szombati élő bemutatkozásra.
Az örömzenélés az egyik fő cél
A műsor háziasszonya Szénási Anna énekes, énektanár volt, aki végig koordinálta a fellépéseket. A fesztivált Szénási Pál Bertalan egyesületi elnök nyitotta, melynek során hangsúlyozta, nem a versenyzés az elsődleges célja ennek a tehetségprogramnak, hanem az együttlét, a bemutatkozás és az örömzenélés. Természetesen a felajánlott díjak is motiválhatják a jelentkezőket, de a fő szempont a kapcsolatok építése, az új hangok felkutatása és a tehetségek gondozása.
A végén összegezte is a tapasztalatokat az elnök. Mint mondta: az egész nap ennek jegyében telt el és a végén meghúzott egyenleg alapján elmondható, hogy egy nagyon magas színvonalú, műfajilag sokszínű fesztivál sikeredett.
Komoly díjak találtak gazdára
A zsűri folyamatosan értékelte az énekeseket, zenekarokat, hangszer szólistákat. A zsűri tagjai voltak: Besenyő Gabriella énekes, a Nova Prospect frontembere, Pulius Tibor gitárművész, tanár és hangmester, Molnár Pál zenetanár, az M. Bodon Pál Zeneiskola művésztanára, fúvós zenész, Rab Attila hangmérnök, zenész, producer, Kardos Gyula zenész, hangtechnikai és rendezvény szervező szakember.
A nap végén komoly díjakat osztott a legjobbak között. Így hangstúdió felvételi lehetőségeket, videóklip-készítési lehetőségeket, hangszervásárlási utalványokat kaptak a kiemelkedő résztvevők. Továbbá ígéretet kaptak arra, hogy számos fellépési lehetőség várja őket a jövőben a különböző fesztiválokon, városrészi és falunapokon, rendezvényeken. A fesztivált két hangszeres gyermek zseni zárta, akik itt találkoztak először és külön-külön is bemutatkoztak, majd együtt is egy jam session keretében bemutattak egy zenei show-műsort. A közönség felállva tapsolta meg őket, hiszen ilyet nem mindennap láthat a nagyérdemű. Mindezekről folyamatosan videók készültek, amelyeket a Kecskeméti Zenészegylet Facebook-oldalán lehet majd megtekinteni.
