Zenei csillagok születtek, 25 éves lett a Kecskeméti Zenészegylet fesztiválja

A Kecskeméti Zenészegylet nagy múltú zenei seregszemléje idén is nagy sikert aratott. A tehetségkutató legjobb fellépői komoly nyereményeket kaptak a zsűri értékelése alapján.

Fotó: Beküldött fotó

Jubileumi ünnepség része volt a tehetségkutató

25 éve alakult meg a Kecskeméti Zenészegylet, az egyesület ezt a szép jubileumot méltón szerette volna megünnepelni. Ennek jegyében hirdették meg a nyár végén a tehetségkutató fesztivált, amelyre az egész országból jelentkeztek együttesek, hangszeresek és énekesek – tudtuk meg Szénási Pál Bertalantól, az egyesület elnökétől.

Az ország számos pontjáról neveztek a zenészek

Összesen 40 formáció adta be a pályázatát a tehetségkutatóra. A felkért szakmai zsűri – amely ismert és neves zenei szakemberekből állt – előzetesen áttekintette a beküldött hang és videó anyagokat, bemutatkozókat és a kiválasztás eredményeképpen 19 fellépőnek adott lehetőséget a szombati élő bemutatkozásra.

Az örömzenélés az egyik fő cél

A műsor háziasszonya Szénási Anna énekes, énektanár volt, aki végig koordinálta a fellépéseket. A fesztivált Szénási Pál Bertalan egyesületi elnök nyitotta, melynek során hangsúlyozta, nem a versenyzés az elsődleges célja ennek a tehetségprogramnak, hanem az együttlét, a bemutatkozás és az örömzenélés. Természetesen a felajánlott díjak is motiválhatják a jelentkezőket, de a fő szempont a kapcsolatok építése, az új hangok felkutatása és a tehetségek gondozása.

A végén összegezte is a tapasztalatokat az elnök. Mint mondta: az egész nap ennek jegyében telt el és a végén meghúzott egyenleg alapján elmondható, hogy egy nagyon magas színvonalú, műfajilag sokszínű fesztivál sikeredett.

Komoly díjak találtak gazdára

A zsűri folyamatosan értékelte az énekeseket, zenekarokat, hangszer szólistákat. A zsűri tagjai voltak: Besenyő Gabriella énekes, a Nova Prospect frontembere, Pulius Tibor gitárművész, tanár és hangmester, Molnár Pál zenetanár, az M. Bodon Pál Zeneiskola művésztanára, fúvós zenész, Rab Attila hangmérnök, zenész, producer, Kardos Gyula zenész, hangtechnikai és rendezvény szervező szakember.