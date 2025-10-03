október 3., péntek

Munkálatok

2 órája

Lezárják egy időre a társasházak előtti parkolókat

Címkék#faápolás#Szimferopol tér#parkoló#lezárás

Kecskeméten, a Széchenyivárosban folytatódnak a faápolási munkálatok. A Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. szakemberei hétfőn a Szimferopol tér és a Március 15. utca környékén dolgoznak.

Sebestyén Hajnalka

A társaság közleményében olvasható: október 6-án, hétfőn 8 és 15 óra között faápolási munkát végeznek a Szimferopol tér 1-8. és a Március 15 utca 28-46. számú társasházak közötti parkolóknál. A munkálatok idejére lezárják a parkolókat. Az elsődleges kár- és balesetveszély elkerülése érdekében, arra kérik a tulajdonosokat, gépjárműveikkel hagyják el a parkolókat. A munkaterületen tartózkodni életveszélyes és tilos. 

Lezárják a parkolót a Széchenyivárosban,
Lezárják a parkolót
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció
lezárás várható,
Faápolási munkák zajlanak a Széchenyivárosban
Forrás: Kecskeméti Városüzemeltetés

