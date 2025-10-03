október 3., péntek

Közgyűlés

2 órája

Meglepő fordulat: a kecskeméti társasházakat nem érinti az új rendelet

Címkék#közgyűlés#képviselő-testület#társasház

A kecskeméti képviselő-testületi ülésen egy nagyon jó hír hangzott el. Ennek a kecskeméti társasházak örülnek majd igazán.

Sebestyén Hajnalka

Nyáron nagy port kavart, hogy július elsejétől a törvényi változások értelmében többletmunka várt a lakóközösségekre. A társasházak feladata lett többek között az épületekhez tartozó zöldfelületek gondozása az úttesti sávig, a járda tisztán tartása. Ez most már a múlté.

a kecskeméti társasházakat nem érinti az új rendelet
A társasházaknak mégsem kell rendben tartania a közterületet
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Plusz feladatot írtak elő a társasházaknak

A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról (TÉKA) szóló kormányrendelet foglalta magába, hogy az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán tartása, a járdától az úttestig terjedő terület fenntartása és gondozása, valamint járda hiányában a kerítéstől mért 1 méter széles közterületi terület fenntartása már a lakóközösségek feladata

Ennek elmulasztása esetén az önkormányzat saját rendelete alapján közigazgatási bírságot szabhat ki. A nyáron szankciókat még nem alkalmaztak. Ráadásul a kecskeméti társasházak közös képviselőik felháborodásukat fejezték ki, mivel sok idős lakik a házakban, a plusz feladat nagyon sok pénzbe kerülne számukra. 

Az önkormányzat akkor ígéretet tett rá, hogy kivizsgálja az ügyet és állásfoglalást kér az Építési és Közlekedési Minisztériumtól. 

Jó hír érkezett a kecskemétieknek

A csütörtöki kecskeméti közgyűlésen dr. Fekete Gábor alpolgármester számolt be a fejleményekről. Elmondta: egyrészt Kecskemétre ez nem vonatkozik, nem alkalmazandó az új településrendezési terv magalkotásáig. Továbbá a minisztérium is egyetértett azzal, hogy a zöld sávok gondozásának pontos meghatározása még vitatott, hogy konkrétan mely részekre is vonatkozik. 

Pontosítják a zöld sáv fogalmát

A kapott minisztériumi útmutatásból kiderül továbbá, hogy a zöldsáv fogalma alatt az utak melletti, hosszanti sávban elhelyezkedő zöldfelületeket kell érteni. A közkertek, közparkok, a nagyobb, egybefüggő, épületeket körbefogó, foltszerű zöldfelületek nem tartoznak ide. Így az úszótelken álló társasházak közötti zöldfelületek sem tartoznak a zöldsáv fogalmába. 

A minisztérium jelezte, hogy ezt jogszabályban is tervezi pontosítani. Így nincs ez a többletfeladat. Fellélegezhetnek a társasházak. 

