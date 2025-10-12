1 órája
A költő szellemiségét őrzi a világban, exkluzív interjúban mesélt a kitüntetett Petőfi-kutató
Kiemelkedő kulturális tevékenységéért vehette át a Bács-Kiskun Vármegye Kultúrájáért Díjat a kiskunfélegyházi származású dr. Tarjányi József, aki évtizedek óta fáradhatatlanul dolgozik Petőfi Sándor kultuszának ápolásán. Dr. Tarjányi József életműve egyszerre tudományos, közösségi és kulturális érték, amely méltó módon gazdagítja nemcsak Kiskunfélegyháza, de egész Magyarország örökségét.
Dr. Tarjányi József munkássága során mecénásként és kezdeményezőként több szobor, emlékmű és emléktábla felállításában is közreműködött, miközben szenvedélyesen kutatja Kiskunfélegyháza múltját, és a gyűjtött tárgyi emlékeket, dokumentumokat rendszeresen meg is osztja a nyilvánossággal.
A Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés szeptember 27-én tartott ülésén kiemelkedő kulturális tevékenységéért Bács-Kiskun Vármegye Kultúrájáért Díjat vehetett át, ennek kapcsán beszélgettünk vele.
„Félegyházinak lenni több, mint lokálpatriotizmus”
– Félegyházinak lenni egyfajta kiváltság. Egy csodálatos lelkiállapot, amely csak azokat illeti meg, akik ebben a városban születtek – vallja dr. Tarjányi József, aki gyerekkorától kezdve meghatározónak érzi Petőfi Sándor örökségét.
Bár már nem Kiskunfélegyházán él, szülővárosához ezer szállal kötődik. Már diákéveit is végigkísérte Petőfi szellemisége: a Petőfi Általános Iskolában kezdte tanulmányait, majd a Tanítóképző gyakorlóiskolájába került, később a Petőfi Sándor Gimnáziumban folytatta tanulmányait.
– Minden Petőfiről szólt. A tanáraim, az osztálytársaim, az iskolai élet, mind-mind meghatározták az életemet – emlékszik vissza.
Az önképzőkör, ami örökre nyomott hagyott
Kiemelkedő élményt jelentett számára a gimnáziumban Illési István tanár úr által 1958-ban újraindított önképző kör, ahol először írt tanulmányokat és először állt közönség elé szavalni.
– Az első tanulmányom az olimpiák történetéről szólt. Rettegtem az első előadáson, de mire végzős lettem, már magabiztosan álltam ki a közönség elé. Ez az élmény később a szakmai életemben is hatalmas előnyt jelentett – mesélte.
A földtől a tudományig – sokszínű pályaív
Középiskola után először helyhiány miatt nem vették fel az egyetemre, így két évig egy tehenészetben dolgozott, amit ma is értékes időszaknak tart. Később Kaposváron tanult felsőfokú technikumban, majd 26 hónap sorkatonai szolgálat következett. Ezután a Debreceni Agrártudományi Egyetemen végzett, majd külgazdasági szakmérnöki képesítést szerzett, végül növényvédelemből doktorált. PhD fokozatát a keszthelyi egyetem doktori iskolájában védte meg.
Növényvédelmi pályafutását 1974-ben a Hoechst magyarországi képviseletén, majd az angol ICI cégnél dolgozott, ahol egész Magyarországot járta kísérletekkel, előadásokkal. Karrierje csúcsán az ISK Biosciences Europe S.A. közép- és kelet-európai régiójának technikai és kereskedelmi vezetőjeként dolgozott – egészen nyugdíjba vonulásáig. Szakmai munkáját több rangos elismeréssel is díjazták, például az Ezüst Életfa emlékplakettel és a Gulyás Antal-emlékéremmel.
Petőfi nyomában a világ körül
Munkáján kívül társadalmi szerepvállalásai is kiemelkedők. A félegyházi kulturális élet ismert és tiszteletben álló személyisége. Minden szabadidejét Kiskunfélegyháza érdekében és Petőfi Sándor kultuszának ápolásával tölti.
Petőfi iránti elhivatottsága 1999-ben kezdődött komolyabban, amikor részt vett Fehéregyházán annak a Petőfi-szobornak az avatásán, amit Kiskunfélegyháza ajándékozott az erdélyi városnak. A rendezvény mély nyomot hagyott benne, és ekkor fogalmazódott meg benne az a küldetés, ami azóta is vezérli: megörökíteni Petőfi nyomait a világban.
Egy véletlen találkozás során ismerkedett meg Hunyadi László szobrászművésszel, aki több Petőfi-szobrot is készített. Ez a találkozás nemcsak barátságot, hanem termékeny művészeti együttműködést is eredményezett.
Azóta számos szobor és emléktábla készült közreműködésükkel, nemcsak Magyarországon, hanem Argentínától Mongóliáig, az Egyesült Államoktól Szlovéniáig. Tarjányi József célja, hogy lefotózza a világ összes – közel 400 darab – Petőfi-szobrát, és egy átfogó kötetben meg is jelenteti őket. A képek fele már el is készült.
Kiemelt munkái között említette azt a fényképalbumot, amely Kiskunfélegyháza út menti keresztjeit mutatja be, valamint a Petőfi: Szülőföldemen című versének 29 nyelvű fordítását tartalmazó kötetet.
Dr. Tarjányi József három nagy célja
Bár életműve már most is figyelemre méltó, dr. Tarjányi József előtt még három fontos terv lebeg:
- Szeretné, ha közreműködésével a félegyházi kórház udvarán álló malomból ökumenikus imaterem valósulna meg, ahol a betegek és hozzátartozóik lelkileg is megerősödhetnek.
- Emlékművet állítana a meghurcolt félegyházi polgárok és kulákok tiszteletére, akik a történelem viharai során méltatlanul sokat szenvedtek.
- Ausztriában, a schwechati csata emlékére, egy magyar emlékművet állítana a már meglévő horvát emlékmű mellé.
Petőfi, mint a legismertebb magyar
Dr. Tarjányi szerint Petőfi Sándor világszerte ismertebb, mint sokan gondolnák.
– Sokan azt hiszik, hogy Puskás Ferenc a legismertebb magyar, de én úgy vélem, Petőfi az. Kínában évente mintegy 50 millió diák tanulja meg a Szabadság, szerelem című verset Bai Mang fordításában. Ezért is vagyok különösen büszke a Bai Mang kínai műfordító emlékére Félegyházán állított domborműre, amely a kínai-magyar kulturális kapcsolatok egyik első félegyházi lépése volt. Ez az én Petőfi-kultuszom egyik küldetése, hogy ezen keresztül kulturális, majd gazdasági kapcsolat is létrejöhessen például kínai befektetők és Félegyháza között – tette hozzá.
