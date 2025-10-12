A költő szellemiségét őrzi a világban, exkluzív interjúban mesélt a kitüntetett Petőfi-kutató

Dr. Tarjányi József munkássága során mecénásként és kezdeményezőként több szobor, emlékmű és emléktábla felállításában is közreműködött, miközben szenvedélyesen kutatja Kiskunfélegyháza múltját, és a gyűjtött tárgyi emlékeket, dokumentumokat rendszeresen meg is osztja a nyilvánossággal.

Dr. Tarjányi József Petőfi relikviákat is gyűjt. A képen gyűjteményének egyik értékes darabjával

Fotó: Vajda Piroska

A Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés szeptember 27-én tartott ülésén kiemelkedő kulturális tevékenységéért Bács-Kiskun Vármegye Kultúrájáért Díjat vehetett át, ennek kapcsán beszélgettünk vele.

„Félegyházinak lenni több, mint lokálpatriotizmus”

– Félegyházinak lenni egyfajta kiváltság. Egy csodálatos lelkiállapot, amely csak azokat illeti meg, akik ebben a városban születtek – vallja dr. Tarjányi József, aki gyerekkorától kezdve meghatározónak érzi Petőfi Sándor örökségét.

Bár már nem Kiskunfélegyházán él, szülővárosához ezer szállal kötődik. Már diákéveit is végigkísérte Petőfi szellemisége: a Petőfi Általános Iskolában kezdte tanulmányait, majd a Tanítóképző gyakorlóiskolájába került, később a Petőfi Sándor Gimnáziumban folytatta tanulmányait.

– Minden Petőfiről szólt. A tanáraim, az osztálytársaim, az iskolai élet, mind-mind meghatározták az életemet – emlékszik vissza.

Az önképzőkör, ami örökre nyomott hagyott

Kiemelkedő élményt jelentett számára a gimnáziumban Illési István tanár úr által 1958-ban újraindított önképző kör, ahol először írt tanulmányokat és először állt közönség elé szavalni.

– Az első tanulmányom az olimpiák történetéről szólt. Rettegtem az első előadáson, de mire végzős lettem, már magabiztosan álltam ki a közönség elé. Ez az élmény később a szakmai életemben is hatalmas előnyt jelentett – mesélte.

A földtől a tudományig – sokszínű pályaív

Középiskola után először helyhiány miatt nem vették fel az egyetemre, így két évig egy tehenészetben dolgozott, amit ma is értékes időszaknak tart. Később Kaposváron tanult felsőfokú technikumban, majd 26 hónap sorkatonai szolgálat következett. Ezután a Debreceni Agrártudományi Egyetemen végzett, majd külgazdasági szakmérnöki képesítést szerzett, végül növényvédelemből doktorált. PhD fokozatát a keszthelyi egyetem doktori iskolájában védte meg.