Ha minden falatért könyörögni kell, segítünk felismerni, mikor érdemes szakemberhez fordulni
A válogatósság lehet átmeneti probléma vagy tartós, de mindenképpen elkülönítendő az evészavaroktól. A gyerekkori táplálási nehézségek kezeléséhez és megelőzéséhez nyújt szakértői segítséget a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége.
Sok szülő ismeri a helyzetet, amikor táplálási nehézségbe ütközik: a gyerek nem hajlandó megkóstolni az ebédet, a tányér már a zöldség látványától is gyanússá válik, a közös étkezés pedig egyre inkább küzdelemmé alakul. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) legfrissebb hírlevelében a gyermekkori táplálási nehézségekre irányítja a figyelmet, és szakértői tanácsokat ad a szülőknek arra, hogyan kezeljék a válogatást, és mikor kell komolyabb problémára gyanakodni.
A táplálási nehézség akár életkori sajátosság is lehet
A válogatósság normális, de nem mindig ártalmatlan. A kisgyermekek étrendje sokszor szűkebb, mint a felnőtteké. Másfél és hároméves kor között különösen gyakran fordul elő, hogy a gyermek csak bizonyos ételeket fogad el, és makacsul elutasít minden újat. Ez a válogatósság gyakran természetes fejlődési állomás, amely idővel oldódik.
Azonban, ha a jelenség tartósan fennmarad, és egyre több étel kerül tiltólistára, az már kóros állapotra is utalhat, és a szervezet megfelelő tápanyag-ellátottságát veszélyeztetheti.
Amikor komolyabb evészavarról van szó
A szakirodalom két fő problémát különböztet meg. Az egyik a szelektív evészavar, amikor a gyermek étrendje hónapokon keresztül rendkívül beszűkül, és mindössze néhány étel fogyasztására korlátozódik. A másik az úgynevezett ARFID (elkerülő/restriktív táplálékbevitel zavar), amelyben a gyermek teljes érdeklődését elveszíti az ételek iránt, sokszor félelem, trauma vagy rossz élmények miatt. Ez gyakran vezethet súlyfejlődési elmaradáshoz, tápanyaghiányhoz, sőt akár orvosi beavatkozást is igényelhet.
Mikor forduljunk szakemberhez?
A legtöbb gyermek étrendje időszakosan változik, de vannak figyelmeztető jelek, amelyeknél már indokolt orvosi vagy dietetikai vizsgálat. Ilyen például:
- ha a gyermek tartósan nem gyarapszik a korának megfelelő ütemben,
- ha feltűnően sovány vagy éppen elhízott,
- ha nehézségei vannak a rágásban, nyelésben,
- ha a szülők minden igyekezete ellenére nagyon kevésféle ételt fogad csak el.
Ezekben az esetekben első lépésben a gyermekorvoshoz érdemes fordulni, aki szükség esetén dietetikushoz vagy további szakvizsgálatokra irányítja a családot.
Terápiás lehetőségek és a szülők szerepe
Az evészavarok kezelésében mindig komplex szemléletre van szükség. A terápiás csapatban helyet kaphat
- gyermekorvos,
- dietetikus,
- pszichológus,
- logopédus,
- és fejlesztőpedagógus is.
A cél egyszerre a megfelelő tápanyagbevitel biztosítása és a gyermek étkezéshez való pozitív viszonyának erősítése.
Kisebb gyermekeknél a játékterápia, bábterápia, idősebbeknél a kognitív viselkedésterápia is hatékony lehet. Nagyon fontos a szülők lelki támogatása is, hiszen az étkezési konfliktusok az egész család mindennapjait megterhelik.
Hogyan előzhetjük meg a válogatósságot?
A megelőzés kulcsa már a várandósság és a szoptatás időszakában elkezdődik. Az anya étrendje és az anyatej ízvilága nagyban befolyásolja a gyermek későbbi ízpreferenciáit. A hozzátáplálásnál érdemes változatos alapanyagokat kínálni, és kerülni a túlzott cukor- vagy zsírtartalmú ételekhez való hozzászokást.
A szülőknek ajánlott
- nyugodt, szeretetteljes légkört teremteni az étkezésekhez,
- a gyermeket bevonni a bevásárlásba, főzésbe, tálalásba,
- példát mutatni azzal, hogy maguk is változatosan étkeznek,
- tiszteletben tartani a gyermek éhség- és jóllakottság jelzéseit.
Tippek a mindennapokra
Az MDOSZ szakértői szerint érdemes kerülni a „trükköket”, például a zöldségek elrejtését az ételekben. Ez ugyanis nem növeli az elfogadottságot, és hosszabb távon bizalomvesztéshez vezethet. Sokkal hatásosabb a türelem, a példamutatás és a következetesség.
A szülők apró lépésekkel, kreatív és gyerekbarát receptekkel sokszor elérhetik, hogy a gyermek étrendje lassan bővüljön. Ha pedig a válogatás mögött nem komolyabb probléma áll, idővel a legtöbb gyermek étrendje magától is gazdagodik.
A legfontosabb üzenet
Az evési nehézségek gyermekkorban gyakoriak, és bár sokszor csak átmeneti jelenségről van szó, a szülők szerepe kulcsfontosságú. Nyugodt, következetes hozzáállással, változatos ételek kínálásával és a gyermek jelzéseinek tiszteletben tartásával sok esetben megelőzhetők a komolyabb zavarok. Ha azonban a probléma tartós, ne féljünk szakemberhez fordulni – hiszen az egészséges étkezési szokások kialakítása a gyermek jövőjét alapozza meg.
