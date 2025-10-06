október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Evészavar

4 órája

Ha minden falatért könyörögni kell, segítünk felismerni, mikor érdemes szakemberhez fordulni

Címkék#gyermek étrend#evészavar#dietetikus

A válogatósság lehet átmeneti probléma vagy tartós, de mindenképpen elkülönítendő az evészavaroktól. A gyerekkori táplálási nehézségek kezeléséhez és megelőzéséhez nyújt szakértői segítséget a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége.

Farkas Bea

Sok szülő ismeri a helyzetet, amikor táplálási nehézségbe ütközik: a gyerek nem hajlandó megkóstolni az ebédet, a tányér már a zöldség látványától is gyanússá válik, a közös étkezés pedig egyre inkább küzdelemmé alakul. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) legfrissebb hírlevelében a gyermekkori táplálási nehézségekre irányítja a figyelmet, és szakértői tanácsokat ad a szülőknek arra, hogyan kezeljék a válogatást, és mikor kell komolyabb problémára gyanakodni.

gondot jelent a táplálási nehézség,
Táplálási nehézség: sok család küzd a problémával
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A táplálási nehézség akár életkori sajátosság is lehet

A válogatósság normális, de nem mindig ártalmatlan. A kisgyermekek étrendje sokszor szűkebb, mint a felnőtteké. Másfél és hároméves kor között különösen gyakran fordul elő, hogy a gyermek csak bizonyos ételeket fogad el, és makacsul elutasít minden újat. Ez a válogatósság gyakran természetes fejlődési állomás, amely idővel oldódik.

Azonban, ha a jelenség tartósan fennmarad, és egyre több étel kerül tiltólistára, az már kóros állapotra is utalhat, és a szervezet megfelelő tápanyag-ellátottságát veszélyeztetheti.

Amikor komolyabb evészavarról van szó

A szakirodalom két fő problémát különböztet meg. Az egyik a szelektív evészavar, amikor a gyermek étrendje hónapokon keresztül rendkívül beszűkül, és mindössze néhány étel fogyasztására korlátozódik. A másik az úgynevezett ARFID (elkerülő/restriktív táplálékbevitel zavar), amelyben a gyermek teljes érdeklődését elveszíti az ételek iránt, sokszor félelem, trauma vagy rossz élmények miatt. Ez gyakran vezethet súlyfejlődési elmaradáshoz, tápanyaghiányhoz, sőt akár orvosi beavatkozást is igényelhet.

Mikor forduljunk szakemberhez?

A legtöbb gyermek étrendje időszakosan változik, de vannak figyelmeztető jelek, amelyeknél már indokolt orvosi vagy dietetikai vizsgálat. Ilyen például:

  • ha a gyermek tartósan nem gyarapszik a korának megfelelő ütemben,
  • ha feltűnően sovány vagy éppen elhízott,
  • ha nehézségei vannak a rágásban, nyelésben,
  • ha a szülők minden igyekezete ellenére nagyon kevésféle ételt fogad csak el.

Ezekben az esetekben első lépésben a gyermekorvoshoz érdemes fordulni, aki szükség esetén dietetikushoz vagy további szakvizsgálatokra irányítja a családot.

Terápiás lehetőségek és a szülők szerepe

Az evészavarok kezelésében mindig komplex szemléletre van szükség. A terápiás csapatban helyet kaphat 

  • gyermekorvos, 
  • dietetikus, 
  • pszichológus, 
  • logopédus, 
  • és fejlesztőpedagógus is. 

A cél egyszerre a megfelelő tápanyagbevitel biztosítása és a gyermek étkezéshez való pozitív viszonyának erősítése.

Kisebb gyermekeknél a játékterápia, bábterápia, idősebbeknél a kognitív viselkedésterápia is hatékony lehet. Nagyon fontos a szülők lelki támogatása is, hiszen az étkezési konfliktusok az egész család mindennapjait megterhelik.

Hogyan előzhetjük meg a válogatósságot?

A megelőzés kulcsa már a várandósság és a szoptatás időszakában elkezdődik. Az anya étrendje és az anyatej ízvilága nagyban befolyásolja a gyermek későbbi ízpreferenciáit. A hozzátáplálásnál érdemes változatos alapanyagokat kínálni, és kerülni a túlzott cukor- vagy zsírtartalmú ételekhez való hozzászokást.

A szülőknek ajánlott

  • nyugodt, szeretetteljes légkört teremteni az étkezésekhez,
  • a gyermeket bevonni a bevásárlásba, főzésbe, tálalásba,
  • példát mutatni azzal, hogy maguk is változatosan étkeznek,
  • tiszteletben tartani a gyermek éhség- és jóllakottság jelzéseit.

Tippek a mindennapokra

Az MDOSZ szakértői szerint érdemes kerülni a „trükköket”, például a zöldségek elrejtését az ételekben. Ez ugyanis nem növeli az elfogadottságot, és hosszabb távon bizalomvesztéshez vezethet. Sokkal hatásosabb a türelem, a példamutatás és a következetesség.

A szülők apró lépésekkel, kreatív és gyerekbarát receptekkel sokszor elérhetik, hogy a gyermek étrendje lassan bővüljön. Ha pedig a válogatás mögött nem komolyabb probléma áll, idővel a legtöbb gyermek étrendje magától is gazdagodik.

A legfontosabb üzenet

Az evési nehézségek gyermekkorban gyakoriak, és bár sokszor csak átmeneti jelenségről van szó, a szülők szerepe kulcsfontosságú. Nyugodt, következetes hozzáállással, változatos ételek kínálásával és a gyermek jelzéseinek tiszteletben tartásával sok esetben megelőzhetők a komolyabb zavarok. Ha azonban a probléma tartós, ne féljünk szakemberhez fordulni – hiszen az egészséges étkezési szokások kialakítása a gyermek jövőjét alapozza meg.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu