Ha minden falatért könyörögni kell, segítünk felismerni, mikor érdemes szakemberhez fordulni

Sok szülő ismeri a helyzetet, amikor táplálási nehézségbe ütközik: a gyerek nem hajlandó megkóstolni az ebédet, a tányér már a zöldség látványától is gyanússá válik, a közös étkezés pedig egyre inkább küzdelemmé alakul. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) legfrissebb hírlevelében a gyermekkori táplálási nehézségekre irányítja a figyelmet, és szakértői tanácsokat ad a szülőknek arra, hogyan kezeljék a válogatást, és mikor kell komolyabb problémára gyanakodni.

Táplálási nehézség: sok család küzd a problémával

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A táplálási nehézség akár életkori sajátosság is lehet

A válogatósság normális, de nem mindig ártalmatlan. A kisgyermekek étrendje sokszor szűkebb, mint a felnőtteké. Másfél és hároméves kor között különösen gyakran fordul elő, hogy a gyermek csak bizonyos ételeket fogad el, és makacsul elutasít minden újat. Ez a válogatósság gyakran természetes fejlődési állomás, amely idővel oldódik.

Azonban, ha a jelenség tartósan fennmarad, és egyre több étel kerül tiltólistára, az már kóros állapotra is utalhat, és a szervezet megfelelő tápanyag-ellátottságát veszélyeztetheti.

Amikor komolyabb evészavarról van szó

A szakirodalom két fő problémát különböztet meg. Az egyik a szelektív evészavar, amikor a gyermek étrendje hónapokon keresztül rendkívül beszűkül, és mindössze néhány étel fogyasztására korlátozódik. A másik az úgynevezett ARFID (elkerülő/restriktív táplálékbevitel zavar), amelyben a gyermek teljes érdeklődését elveszíti az ételek iránt, sokszor félelem, trauma vagy rossz élmények miatt. Ez gyakran vezethet súlyfejlődési elmaradáshoz, tápanyaghiányhoz, sőt akár orvosi beavatkozást is igényelhet.

Mikor forduljunk szakemberhez?

A legtöbb gyermek étrendje időszakosan változik, de vannak figyelmeztető jelek, amelyeknél már indokolt orvosi vagy dietetikai vizsgálat. Ilyen például:

ha a gyermek tartósan nem gyarapszik a korának megfelelő ütemben,

ha feltűnően sovány vagy éppen elhízott,

ha nehézségei vannak a rágásban, nyelésben,

ha a szülők minden igyekezete ellenére nagyon kevésféle ételt fogad csak el.

Ezekben az esetekben első lépésben a gyermekorvoshoz érdemes fordulni, aki szükség esetén dietetikushoz vagy további szakvizsgálatokra irányítja a családot.