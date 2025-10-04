október 4., szombat

Megemlékezés

9 perce

Megható pillanatok a Símity-dinasztia csikériai találkozóján – fotók

Címkék#találkozó#megemlékezés#mulatság#kiállítás

Színes programokkal készült a szombati eseményre a település. Négy nemzedék száz képviselője volt jelen a csikériai találkozón, melyet a faluházban tartottak meg.

Juhász Jenő

A találkozó résztvevői a vendégfogadást követően megtekinthették a néhány tucat fotóból összeállított dinasztiai kiállítást és emlékkönyvet a csikériai faluházban, majd ezt követően egy kirándulást tettek a településtől néhány kilométerre lévő egykori Símity sorra. Ezen a helyen mintegy 30 fiatal diófát ültettek és emléktáblákat helyeztek el a Símity családokra emlékezve.

kiállítás a csikériai találkozón
A csikériai találkozón egy kiállítást is láthattak az érdeklődők
Fotó: Juhász Jenő

Több hónapig szervezték a találkozót

Gáll Zoltánné főszervező elmondta, hogy a több hónapos munka meghozta a gyümölcsét. Nagyon örül annak, hogy ilyen sokan eljöttek a találkozóra és így méltóképpen tudnak emlékezni az ősökre és a hozzátartozókra. A családfa kutatását Símity Dániel és Albert leszármazottjaira és azok felmenőire alapozták. A megkezdett munkát még szeretnék folytatni, és összességében mintegy félszáz emléktáblát fognak elhelyezni az egykori tanyavilág ezen részén.

A találkozó legidősebb polgára egy 92 éves hölgy, míg a legfiatalabb pedig egy 9 hónapos ikerpár volt.

A rendezvény közös vacsorával és hajnalig tartó mulatsággal zárult. Az est jó hangulatáról Varga Zoltán zenész gondoskodott.

