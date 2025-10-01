Hivatalos változás! Így érvényes mostantól a TAJ-kártya

Az idei évben több fontos változás is életbe lépett a társadalombiztosítási rendszerben. Megemelkedett az egészségügyi szolgáltatási járulék, megváltoztak az egyszerűsített foglalkoztatás közterhei is, és eltörölték a korkedvezmény-biztosítási járulékot. Ezek nemcsak a munkavállalókat, hanem a munkáltatókat és az önálló járulékfizetőket is érintik. A szakemberek arra figyelmeztetnek, aki biztos akar lenni abban, hogy orvosi ellátást akadály nélkül kaphat, annak érdemes ellenőriznie a TAJ-kártya érvényességét.

Az orvosi ellátáshoz szükséges, hogy rendben legyen a TAJ-kártya. Forrás: MW-archív

Hogyan lesz érvényes a TAJ-kártya?

Azonnal kiderül, ha valakinek nincs társadalombiztosítási jogviszonya. Az orvosnál, a kórházban és a gyógyszertárban is piros lámpával jelez a rendszer, ha a TAJ-kártya érvénytelen.

Magyarországon az egészségügyi ellátás biztosítási alapú. Ez azt jelenti, hogy érvényes TAJ-kártyával azok rendelkezhetnek, akiknek bejelentett munkahelyük van, nyugdíjban részesülnek, vagy tanulói jogviszonyban állnak. Akik nem tartoznak ezekbe a kategóriákba, azoknak külön figyelniük kell, hiszen baleset vagy betegség esetén kellemetlen meglepetés érheti őket.

Hogyan lehet ellenőrizni a TAJ-kártya érvényességét?

Az Ügyfélkapun keresztül ma már bárki könnyedén megnézheti, hogy rendezett-e a biztosítási jogviszonya. A NAV szintén tud segíteni, de készüljünk fel, hogy igazolni kell magunkat, ezért kerítsük elő a TAJ-számot és a személyazonosító okmányainkat.

A szakemberek tapasztalatai szerint időnként akadnak páciensek rendezetlen jogviszonnyal, ám a többségnek minden rendben van. Mint mondta, gyakran előfordul, hogy valaki külföldön dolgozik, ott fizet járulékot, de van egy szűk réteg, akinek nincs biztosítása, és több mint fél éve tartozik a társadalombiztosításnak. Őket külön figyelmeztetik arra, az ellátás érdekében rendezniük kell tartozásukat.

Mennyibe került a TAJ-kártya érvényességének fenntartása?

Biztosítás nélkül is jogosult mindenki a sürgősségi ellátásra és az alapvető vizsgálatokra, de a teljes eredményeket csak akkor kaphatja meg, ha eleget tesz bizonyos feltételeknek.