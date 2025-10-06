október 6., hétfő

2 órája

Több százan vettek részt a dusnoki szüreti felvonuláson, a mulatság hajnalig tartott – fotók

Címkék#rendezvény#mulatság#program

Dusnokon az őszt évről évre a hagyományőrzés jegyében megrendezett szüreti felvonulás és az azt követő bál teszi emlékezetessé. Az idei, október 4-én, szombaton megtartott szüreti mulatság azonban minden korábbit felülmúlt – nagyobb volt, mint valaha.

Zsiga Ferenc

A bácskai horvátok nagy közössége együtt ünnepelt a dusnokiakkal. A szervezésbe ezúttal bekapcsolódott a Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat, a Bácskai Horvátok Kulturális Központja, valamint Dusnok és Bátya horvát nemzetiségi önkormányzatai is. A szüreti mulatság házigazdája a Dusnoki Biser Egyesület és Tánccsoport volt. Meghívásukra a testvértelepülések delegációi és együttesei is a nagyközségbe érkeztek, hogy részt vegyenek a nagyszabású szüreti felvonuláson és az azt követő ünnepi műsorban.

a dusnoki szüreti mulatság felvonulói
Százakat vonzott a dusnoki szüreti mulatság
Fotó: Zsiga Ferenc

Külföldi vendégek a szüreti mulatságon

Mint emlékezetes, a Bácskai Horvátok Kulturális Központja 2020-ban indította útjára azt a kezdeményezést, hogy a bácskai horvátoknak legyen saját ünnepük, amely településről településre járva mindhárom közösséget – a bunyevácokat, rácokat és sokácokat – összefogja.

A dusnoki nagyrendezvényre Horvátországból és Szlovéniából is érkeztek vendégek, de az ünnep igazi különlegességét az adta, hogy egy népesebb delegáció – tánccsoporttal és zenekarral – érkezett a horvátországi Cernáról. Innen, dokumentumokkal és a közös nyelvjárással igazoltan, néhány évszázaddal ezelőtt indultak el a dusnoki rácok ősei.

A szombat délelőtt érkezett külföldi és hazai vendégek, delegációk a helyi és környékbeli horvátokkal közösen vettek részt a 16 órakor kezdődő, horvát és magyar nyelven, Tomaskovity Szabolcs plébános által celebrált ünnepi szentmisén.

Zenétől volt hangos az utca

A templomból kivonuló közönséget a helyi és vendég tamburazenekarokból alakult együttes fogadta. Ezt követően, miután a bíró elfoglalta helyét a hintón, a több mint egy kilométer hosszú szüreti menet elindult, hogy a hagyományok szerint kikérje a bírónét. 

Az esemény különlegességét az adta, hogy a bíró ezúttal nem helybéli, hanem a testvértelepülésről, Cernáról érkezett fiatalember volt.

A menetben tanáraik vezetésével részt vettek a Liszt Ferenc AMI Dusnoki Magyar Néptánccsoportjai is.

A menetre sokan kíváncsiak voltak, így a szüreti felvonulókat a piac épületénél mintegy 500 fős sokadalom várta. A menetben természetesen ott volt Bolvári Dávid polgármester is, a testvértelepülésről érkezett kollégájával együtt.

A felvonulást ezúttal is az esemény ceremóniamestere, az ékesen szóló Hodován Imre kisbíró vezényelte.

– Hálás szívvel köszönöm azoknak, akik évtizedek óta azon dolgoznak, hogy Dusnok hagyományait megőrizzük és továbbadhassuk a jövő nemzedékeinek. Köszönöm mindenkinek, aki beöltözött, aki lóval és fogattal érkezett, akik a viseleteket és a kontyokat elkészítették. Hatalmas köszönet illeti a művelődésszervezőnket, Bényi Emesét, Hodován Imrét, az állandósult kisbírónkat, munkájukért, támogatásukért a vármegyei, a bátyai és a Dusnoki Horvát Nemzetiségi Önkormányzatokat. Külön köszönöm a Tamaskó család, Éva, férje, Péter és lányuk, Eszter munkáját, szervezésüket és vendégszeretetüket, ahogy fogadták horvát barátainkat – mondta köszöntőbeszédében Bolvári Dávid polgármester.

Elismerések

A folytatásban átadták az Országos Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által alapított Ivan Antonovity-díjat, amelyet idén posztomusz a garai Bende Erhard művészi munkásságáért, a horvát kulturális, zenei, népi és tánchagyományok megőrzéséért, valamint a fiatalokkal végzett munkájáért kapta. A kitüntetést hozzátartozója vette át.

Azt intézményi Ivan Antonovity-díjat a Bácskai Horvátok Kulturális Központja képviselőinek nyújtották át.

Dusnoki szüreti felvonulás

Fotók: Zsiga Ferenc

Fellépők a mulatságon

A színpadot elsőként a cernai Tomislav Táncegyüttes népesítette be, majd a hercegszántói horvát általános iskola hatodik osztályos tanulói adtak elő szlavón népdalokat.

A következő fellépő a dusnoki Biser Tánccsoport volt, a helyi, generációkat ötvöző együttes Tamaskóné Éva vezetésével dusnoki táncokat adtak elő.

A Sugó Tamburazenekar sükösdi és bajai csoportjai előadását követően az esti programot a cernai Tomislav Táncegyüttes szülőföldjük hagyományait őrző, de új koreográfiája, egy szalagos produkció zárta.

Az estet a cernai táncegyüttes nagy közös össztánca és éneke zárta.

Az ünnepi vacsora után megkezdődött a helyi Zabavna Industria Zenekarral a bál, amelyen hajnalig mulattak.

