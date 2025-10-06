Több százan vettek részt a dusnoki szüreti felvonuláson, a mulatság hajnalig tartott – fotók

A bácskai horvátok nagy közössége együtt ünnepelt a dusnokiakkal. A szervezésbe ezúttal bekapcsolódott a Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat, a Bácskai Horvátok Kulturális Központja, valamint Dusnok és Bátya horvát nemzetiségi önkormányzatai is. A szüreti mulatság házigazdája a Dusnoki Biser Egyesület és Tánccsoport volt. Meghívásukra a testvértelepülések delegációi és együttesei is a nagyközségbe érkeztek, hogy részt vegyenek a nagyszabású szüreti felvonuláson és az azt követő ünnepi műsorban.

Százakat vonzott a dusnoki szüreti mulatság

Fotó: Zsiga Ferenc

Külföldi vendégek a szüreti mulatságon

Mint emlékezetes, a Bácskai Horvátok Kulturális Központja 2020-ban indította útjára azt a kezdeményezést, hogy a bácskai horvátoknak legyen saját ünnepük, amely településről településre járva mindhárom közösséget – a bunyevácokat, rácokat és sokácokat – összefogja.

A dusnoki nagyrendezvényre Horvátországból és Szlovéniából is érkeztek vendégek, de az ünnep igazi különlegességét az adta, hogy egy népesebb delegáció – tánccsoporttal és zenekarral – érkezett a horvátországi Cernáról. Innen, dokumentumokkal és a közös nyelvjárással igazoltan, néhány évszázaddal ezelőtt indultak el a dusnoki rácok ősei.

A szombat délelőtt érkezett külföldi és hazai vendégek, delegációk a helyi és környékbeli horvátokkal közösen vettek részt a 16 órakor kezdődő, horvát és magyar nyelven, Tomaskovity Szabolcs plébános által celebrált ünnepi szentmisén.

Zenétől volt hangos az utca

A templomból kivonuló közönséget a helyi és vendég tamburazenekarokból alakult együttes fogadta. Ezt követően, miután a bíró elfoglalta helyét a hintón, a több mint egy kilométer hosszú szüreti menet elindult, hogy a hagyományok szerint kikérje a bírónét.

Az esemény különlegességét az adta, hogy a bíró ezúttal nem helybéli, hanem a testvértelepülésről, Cernáról érkezett fiatalember volt.

A menetben tanáraik vezetésével részt vettek a Liszt Ferenc AMI Dusnoki Magyar Néptánccsoportjai is.

A menetre sokan kíváncsiak voltak, így a szüreti felvonulókat a piac épületénél mintegy 500 fős sokadalom várta. A menetben természetesen ott volt Bolvári Dávid polgármester is, a testvértelepülésről érkezett kollégájával együtt.