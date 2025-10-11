51 perce
Bácsalmás szüreti mulatsága idén is tánccal, zenével és jókedvvel telt – fotók
Szombaton tartották meg az utóbbi időszak második szüreti mulatságát a bácskai kisvárosban.
A bácsalmási szüreti mulatság idén is a Kyra Dance Team mazsorett csoport felvonulásával kezdődött a Gróf Széchényi utcában. A lovas kocsikból és lóhátasokból álló menet több tucatnyi utcát érintett, miközben hat megállóhelyen a lakosság süteményekkel és itallal kedveskedett a résztvevőknek.
Ezeken a helyeken bunyevác, roma és német táncokat nézhettek meg az érdeklődők, s a bátrabbak akár be is kapcsolódhattak a közös táncolásba. A tánccsoportok színvonalas fellépése a kis Rokoko Csikériának, Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesületnek és a Dunaszekcsői Hagyományőrző Roma Tánccsoportnak köszönhető.
A szüreti felvonulást követően egy közös ebédet tartottak a Fiedler Közösségi Háznál, majd ezt követően kezdetét vette a táncház Győzinger és Horváth Balázs közreműködésével. Az esti TraktoRock koncertet tűzijátékkal zárják a szervezők.
Szüreti mulatságot rendeztek BácsalmásonFotók: Juhász Jenő
A rendezvényt tucatnyi vállalkozás és szervezet támogatta, míg a házigazda a Bácsalmási Kulturális Egyesület volt.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
A kecskeméti gázolás miatt szünetel a vonatközlekedés, mutatjuk, hogy juthat el a végállomásokra
Fényes nappal a benzinkút boltjába gurítottak egy autót, videón a felfoghatatlan jelenet