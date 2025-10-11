október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyományőrzés

51 perce

Bácsalmás szüreti mulatsága idén is tánccal, zenével és jókedvvel telt – fotók

Címkék#szüreti mulatság#hagyomány#felvonulás

Szombaton tartották meg az utóbbi időszak második szüreti mulatságát a bácskai kisvárosban.

Juhász Jenő

A bácsalmási szüreti mulatság idén is a Kyra Dance Team mazsorett csoport felvonulásával kezdődött a Gróf Széchényi utcában. A lovas kocsikból és lóhátasokból álló menet több tucatnyi utcát érintett, miközben hat megállóhelyen a lakosság süteményekkel és itallal kedveskedett a résztvevőknek. 

Lovaskocsis felvonulás a szüreti mulatságon,
Lovaskocsis felvonulás is volt Bácsalmáson
Fotó: Juhász Jenő

Ezeken a helyeken bunyevác, roma és német táncokat nézhettek meg az érdeklődők, s a bátrabbak akár be is kapcsolódhattak a közös táncolásba. A tánccsoportok színvonalas fellépése a kis Rokoko Csikériának, Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesületnek és a Dunaszekcsői Hagyományőrző Roma Tánccsoportnak köszönhető. 

A szüreti felvonulást követően egy közös ebédet tartottak a Fiedler Közösségi Háznál, majd ezt követően kezdetét vette a táncház Győzinger és Horváth Balázs közreműködésével. Az esti TraktoRock koncertet tűzijátékkal zárják a szervezők.

Szüreti mulatságot rendeztek Bácsalmáson

Fotók: Juhász Jenő

A rendezvényt tucatnyi vállalkozás és szervezet támogatta, míg a házigazda a Bácsalmási Kulturális Egyesület volt.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu