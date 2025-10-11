Bácsalmás szüreti mulatsága idén is tánccal, zenével és jókedvvel telt – fotók

A bácsalmási szüreti mulatság idén is a Kyra Dance Team mazsorett csoport felvonulásával kezdődött a Gróf Széchényi utcában. A lovas kocsikból és lóhátasokból álló menet több tucatnyi utcát érintett, miközben hat megállóhelyen a lakosság süteményekkel és itallal kedveskedett a résztvevőknek.

Lovaskocsis felvonulás is volt Bácsalmáson

Fotó: Juhász Jenő

Ezeken a helyeken bunyevác, roma és német táncokat nézhettek meg az érdeklődők, s a bátrabbak akár be is kapcsolódhattak a közös táncolásba. A tánccsoportok színvonalas fellépése a kis Rokoko Csikériának, Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesületnek és a Dunaszekcsői Hagyományőrző Roma Tánccsoportnak köszönhető.

A szüreti felvonulást követően egy közös ebédet tartottak a Fiedler Közösségi Háznál, majd ezt követően kezdetét vette a táncház Győzinger és Horváth Balázs közreműködésével. Az esti TraktoRock koncertet tűzijátékkal zárják a szervezők.