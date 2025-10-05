Zeneszótól volt hangos a falu, fergeteges szüreti felvonulást tartottak a szántóiak – fotók

Hercegszántón idén is igazi ünneppé vált a hagyományos szüreti felvonulás és bál, amelyre a település apraja-nagyja hetek óta készült. A lelkes szervezőcsapat – Kanizsai Ilona, Ördögné Lebeda Mária és Sindler Szalai Éva – már jó előre megtervezett minden részletet, hogy a közösség egy felejthetetlen napot élhessen át.

Szüreti felvonulást és bált rendeztek Hercegszántón

Fotó: Tölgyesi Gábor

A rendezvény központi helyszínéül szolgáló művelődési ház előcsarnokában a régi idők hangulatát idéző, több tucatnyi archív szüreti fénykép fogadta az érkezőket. A falon Kodály Zoltán gondolata adott méltó keretet az ünnepnek:

A hagyomány formái változhatnak, de lényege ugyanaz marad, amíg él a nép, amelynek lelkét kifejezi.

Tánc, nótaszó, jókedv a szüreti felvonuláson

A derűs őszi idő is a szántóiak mellé állt: napsütésben indult útnak a több mint hetven, szebbnél szebb népviseletbe öltözött fiatal, zenés kísérettel. A menet vidám nótaszóval járta végig a falut, és ahol megálltak, ott nagy szeretettel fogadták őket.

A feldíszített Albert Flórián téren ért véget a felvonulás, ahol a nézők sem maradtak tétlenek: a zeneszóra sokan beálltak a körtáncba, együtt örülve a résztvevőkkel.