Zeneszótól volt hangos a falu, fergeteges szüreti felvonulást tartottak a szántóiak – fotók
A jókedv garantált volt! A hercegszántói szüreti felvonulás idén is színes népviselettel, zenével és hajnalig tartó bállal idézte meg a régi idők hangulatát.
Hercegszántón idén is igazi ünneppé vált a hagyományos szüreti felvonulás és bál, amelyre a település apraja-nagyja hetek óta készült. A lelkes szervezőcsapat – Kanizsai Ilona, Ördögné Lebeda Mária és Sindler Szalai Éva – már jó előre megtervezett minden részletet, hogy a közösség egy felejthetetlen napot élhessen át.
A rendezvény központi helyszínéül szolgáló művelődési ház előcsarnokában a régi idők hangulatát idéző, több tucatnyi archív szüreti fénykép fogadta az érkezőket. A falon Kodály Zoltán gondolata adott méltó keretet az ünnepnek:
A hagyomány formái változhatnak, de lényege ugyanaz marad, amíg él a nép, amelynek lelkét kifejezi.
Tánc, nótaszó, jókedv a szüreti felvonuláson
A derűs őszi idő is a szántóiak mellé állt: napsütésben indult útnak a több mint hetven, szebbnél szebb népviseletbe öltözött fiatal, zenés kísérettel. A menet vidám nótaszóval járta végig a falut, és ahol megálltak, ott nagy szeretettel fogadták őket.
A feldíszített Albert Flórián téren ért véget a felvonulás, ahol a nézők sem maradtak tétlenek: a zeneszóra sokan beálltak a körtáncba, együtt örülve a résztvevőkkel.
Hercegszántói szüreti felvonulásFotók: Tölgyesi Gábor
A program a délután folyamán is folytatódott a közművelődési intézményben, ahol előbb a helyi iskolások mutattak be egy kedves táncjelenetet, majd a nagybaracskai Gyöngyösbokréta Népdalkör szüreti dalcsokra csendült fel. A műsort a Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Nagybaracskai Néptáncegyüttesének Kisgyükerek Csoportja zárta vidám előadásával, amely hatalmas tapsot aratott.
Ahogy leszállt az este, a mulatság sem ért véget: kezdetét vette a szüreti bál, ahol Cigis Pista és bandája húzta a talpalávalót egészen hajnalig.
