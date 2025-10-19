Soha ennyien nem vonultak még, szüreti rekord született Nyárlőrincen – fotók

Bár a szüreti felvonulás időpontja már korábban megvolt, de azt különböző okok miatt elhalasztották. És azt lehet mondani, hogy jól tették, mert a mostani felvonuláson rekordszámú közel ötven fogat, húsz lovas, két nagy és egy kis traktor is részt vett. A mulatságra a szomszéd településekről és messzebbről is érkeztek érdeklődők.

Sok érdeklődőt vonzotta hétvégén megrendezett szüreti felvonulás Nyárlőrincen

Fotó: Szentirmay Tamás

A labdarúgópálya melletti piactéren gyülekeztek az érdeklődők, ahol az önkormányzat jóvoltából ebéden vehettek részt a fogatosok és a lovasok.

Jó hangulatban telt a szüreti felvonulás

Nyárlőrinc utcáin végig vonulva először a Dózsa György utcában állt meg a menet, ahol Z. Kovács Józsefék saját borukkal, különböző sós süteményekkel, szendvicsekkel, illetve röviditalokkal, szőlő- és barackpálinkával kínálták a felvonulókat.

A következő megálló a Koháry István utca volt, ahol hurka, kolbász, sült hús, szendvicsek mellett különböző sütemények kerültek az asztalokra, és persze innivalóból sem volt hiány. Az utána következő megálló pedig az Árpád utca volt, ahol szintén nem szenvedtek hiányt sem ételből, sem pedig italból a felvonulás tagjai. Mind a három helyen a Pöszméte Citerazenekar, valamint a kis pöszmétések szerepeltek. A felvonuláson a zenét, a Kerekes trió, kiegészülve Balogh Illéssel szolgáltatta.

Szüreti felvonulás nem létezik szüreti bál nélkül. A tornacsarnokban megrendezett eseményen birkapörköltet és töltött káposztát szolgáltak fel, a zenéről pedig Tasi Csaba gondoskodott.