október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mulatság

4 órája

Soha ennyien nem vonultak még, szüreti rekord született Nyárlőrincen – fotók

Címkék#szüreti mulatság#szüreti felvonulás#felvonulás

Nagy mulatságot rendeztek a hétvégén Nyárlőrincen. Az idei szüreti felvonulást nem a megszokott időben tartották, hanem sokkal később. Talán ennek köszönhető az, hogy a mostani rendezvényen rekordszámú fogat és lovas vett részt.

Szentirmay Tamás

Bár a szüreti felvonulás időpontja már korábban megvolt, de azt különböző okok miatt elhalasztották. És azt lehet mondani, hogy jól tették, mert a mostani felvonuláson rekordszámú közel ötven fogat, húsz lovas, két nagy és egy kis traktor is részt vett. A mulatságra a szomszéd településekről és messzebbről is érkeztek érdeklődők.

a nyárlőrinci szüreti felvonulás résztvevői
Sok érdeklődőt vonzotta hétvégén megrendezett szüreti felvonulás Nyárlőrincen
Fotó: Szentirmay Tamás

 

A labdarúgópálya melletti piactéren gyülekeztek az érdeklődők, ahol az önkormányzat jóvoltából ebéden vehettek részt a fogatosok és a lovasok. 

Jó hangulatban telt a szüreti felvonulás

Nyárlőrinc utcáin végig vonulva először a Dózsa György utcában állt meg a menet, ahol Z. Kovács Józsefék saját borukkal, különböző sós süteményekkel, szendvicsekkel, illetve röviditalokkal, szőlő- és barackpálinkával kínálták a felvonulókat.

A következő megálló a Koháry István utca volt, ahol hurka, kolbász, sült hús, szendvicsek mellett különböző sütemények kerültek az asztalokra, és persze innivalóból sem volt hiány. Az utána következő megálló pedig az Árpád utca volt, ahol szintén nem szenvedtek hiányt sem ételből, sem pedig italból a felvonulás tagjai. Mind a három helyen a Pöszméte Citerazenekar, valamint a kis pöszmétések szerepeltek. A felvonuláson a zenét, a Kerekes trió, kiegészülve Balogh Illéssel szolgáltatta.

Szüreti felvonulás nem létezik szüreti bál nélkül. A tornacsarnokban megrendezett eseményen birkapörköltet és töltött káposztát szolgáltak fel, a zenéről pedig Tasi Csaba gondoskodott.

Szüreti mulatság Nyárlőrincen

Fotók: Szentirmay Tamás

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu