Rekordot döntött a szüreti menet, hamarosan megnyílik Halason a McDonald’s

Összegyűjtöttük, mely hírekre kattintottak a legtöbbet olvasóink az előző héten. Többek között a nyárlőrinci szüreti felvonulásról is olvashat.

Szüreti felvonulás Nyárlőrincen

Fotó: Szentirmay Tamás

Soha ennyien nem vonultak még a szüreti felvonuláson

Nagy mulatságot rendeztek a hétvégén Nyárlőrincen. Az idei szüreti felvonulást nem a megszokott időben tartották, hanem sokkal később. Talán ennek köszönhető az, hogy a mostani rendezvényen rekordszámú fogat és lovas vett részt.

Új szórakozóhely nyitott Kecskeméten, ezt mindenki imádni fogja

Egy templom, ahová sörözni és táncolni is betérhetünk. Ez a The Temple, Kecskemét új vendéglátóhelye. A város ikonikus épületét, a Zsinagógát töltötték meg új élettel. Jávorka Géza és Borús Attila olyan helyet álmodott meg, ahol egy helyen érhető el az á’ la carte, a street food, a minőségi italok, a zene és a koncert.

Exkluzív felvételeket készítettünk, így néz ki belülről az új kiskunhalasi McDonald's

Sokáig csak találgatások mentek, de márciusra kiderült, hogy hol nyílhat meg Kiskunhalason a McDonald’s. Az év eleji első kapavágások után rohamtempóban látott munkához a kivitelező cég és az alvállalkozók, információk szerint a McDonald’s hamarosan megnyitja gyorséttermét, az utolsó simítások folynak.

Őzzel ütközött egy rolleres, mindketten meghaltak a szörnyű balesetben

Súlyos közlekedési baleset történt Nagykőrös külterületén. Egy védőfelszerelés nélkül közlekedő elektromos rolleres ütközött egy őzzel. Sem a rolleres, sem az állat nem élte túl az ütközést.

„Borzasztóan megijedtem a robbanástól" – kiderült, mi történt hajnalban a kecskeméti panelháznál

Hétfőn hajnalban Kecskeméten, a Lóverseny utcába vonultak a tűzoltók. Az ott lakók hatalmas robbanásra ébredtek, ám akkor még nem tudták, mi is történt.